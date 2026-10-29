新聞眼／綠能又跳票 政府可信度趨近零

原定二○二五年要達到綠能發電占比百分之廿的目標一再跳票，經濟部長龔明鑫先前甚至拋出「改制」訊息，綠能只看機組的裝置容量不看發電量，把自己當成一隻把頭埋進沙裡的鴕鳥。如今達標時間又延到二○二九年，證明了當初民進黨喊出口號式的目標，只是為了「非核家園」服務，一個完全沒有經過計算、異想天開的想法。

二○一六年，民進黨推動「非核家園」政策，設定二○二五年天然氣、燃煤及再生能源發電占比分別為「五、三、二」。然而，理想很豐滿，現實卻很骨感。二○二五年再生能源發電占比百分之廿的目標確定跳票，蔡政府因此在二○二二年宣布將達標時程延至二○二六年底。

賴政府上台後，綠能的發展仍不如預期，如今眼見二○二六年再生能源發電占比最多僅能達到百分之十四，距離原訂目標差距極大，龔明鑫乾脆一口氣將達標時間延至二○二九年。歷經兩次跳票，政府在能源政策上的可信度已經無限趨近於零。

除了政策目標多次跳票，當政府說一個謊，就要用更多的謊來圓，而圓一個為意識形態而設定的目標，就要想出更多荒謬的說法為政策辯護。二○二二年，時任經濟部長王美花就說，綠能未達標，是因為「分母（總發電量）變大」；今年龔明鑫又說，未來綠能目標可能不再設「發電比率」，而改看「裝置容量」，無法達標就改標準，彷彿這些機組永遠處在有風、有太陽可以發電的狀態。

早有多位學者專家示警，台灣的環境並不適合大規模發展綠能，但政府選擇無視，把大批資源投入綠能發展，而離岸風電、太陽光電亂象頻頻、爭議不斷，因綠電開發衍生的弊案屢見不鮮，更賠上犧牲環境的代價，甚至連參與離岸風電開發的外商ＣＩＰ還以「一路失敗」公開批評政府的區塊開發作業，但政府依舊自我感覺良好，偏頗失當的能源政策，如今換來的只是豢養出新一批「綠色」權貴。

至於原本被棄若敝屣的核能，因ＡＩ熱潮帶動用電需求暴增，政府不得不認清現實，如今開始重啟程序，「反核」變「返核」如同兒戲，這中間不但花費的成本難以估算，也走了一大段冤枉路，讓台灣的能源發展在原地踏步。