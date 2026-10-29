再拖3年 再生能源目標又跳票

再生能源占比於二○二六年十一月達到百分之廿的目標跳票。經濟部長龔明鑫昨天表示，今年再生能源占比可望超過百分之十四，目前預估二○二九年達到百分之廿的目標。這是經濟部官員首度公開披露綠能占比達標時間再延後的時程，和最初蔡英文政府宣示的二○二五年足足晚了四年。

蔡政府為推動非核家園，喊出二○二五年達到燃氣占比百分之五十、燃煤百分之卅、再生能源百分之廿的能源轉型目標。但由於再生能源推動進度不如預期，二○二二年時任經長王美花宣布將目標延後到二○二六年，如今龔明鑫則再延後到二○二九年。

立法院經濟委員會昨邀龔明鑫針對能源相關議題提出專題報告，民眾黨立委洪毓祥指出，台灣去年再生能源占比才百分之十三點三，與原訂百分之廿目標有落差，龔明鑫表示，今年再生能源占比可望超過百分之十四，而根據能源署估算，二○二九年即可達到百分之廿的目標，現在已有幾個離岸風場陸續完成，地面型太陽光電設置雖然產生疑慮，但希望能盡快釐清並繼續推動。

洪毓祥則說，現在燃氣發電占比突破百分之五十三點三，能源結構重壓在價格隨時會受到地緣政治影響的天然氣上，應該在符合安全的前提下盡快加速讓核能重啟，補充基載電力，對經濟成長所需電力有幫助。龔明鑫回應，能源開發以天然氣速度最快，至於核能重啟已在進行程序中。

地面設置受阻 光電進度落後

根據經濟部報告，我國再生能源占比從二○一六年的百分之四點八提升至去年的百分之十三點三。而再生能源推動進度以太陽光電落後較多，官員表示，光電三法通過後，地面型光電設置阻力大，只能靠屋頂光電，業者並不是不想做，而是被法規封印。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜說，這一屆內閣最多做到二○二八年，二○二九年是下一屆總統的事，再生能源屆時是否達標的責任歸屬並不明朗；且若二○二八年核能重啟後，再生能源缺不缺對於淨零碳排而言恐怕就不是那麼嚴重的議題了。

陳中舜解釋，原定二○二五年再生能源占比百分之廿的原因是推動非核家園，因為沒有核電就需要由再生能源取得低碳電力，目的是減少碳排放，因此如果核電重新進入供電體系，則再生能源占比對減碳的影響已經不大。

學者：檢討能源機制及價格

陳中舜說，與其檢討進度，倒不如檢討相關機制及價格，讓有需要的企業買得起也買得到，再生能源問題在制度上，價格太貴買不起、制度限制買不到，政府應從制度上解決企業痛點。

政府面臨再生能源目標一再跳票，能源署乾脆在六月發布的二○二五年度全國電力供需報告，將再生能源改以「裝置容量」為衡量標準。陳中舜說，裝置容量不代表實際供電量，大量設置容量因數（ＣＦ值）低的太陽光電，可能增加土地占用，未必帶來相應發電量，且國際慣例沒有在講裝置容量。