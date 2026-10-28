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楊金龍：台灣有實力推主權基金 審慎規劃就無時機問題

中央社／ 台北28日電

台灣設立主權基金的進度受矚目，中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣有實力成立主權基金，如果審慎規劃，就沒有時機好壞的問題。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行業務報告，國民黨立委林德福質詢時表示，全球最大主權基金挪威主權財富基金今年第3季虧損約300億美元，該基金坦言對於科技股抱持審慎態度，在此情況下，台灣成立主權基金是否是好時機，以及目前進度為何。

楊金龍說明，台灣主權基金由國發會主導，至於時機問題，只要是經過審慎規劃，就不會有時機問題。

林德福追問台灣是否有必要成立。楊金龍表示，主要先進國家多有推行主權基金，以台灣經濟實力而言，「台灣有這個實力」，將依自身情況進行規劃，而不是聽外面聲音。

不過部分媒體報導，楊金龍答詢時「強調主權基金不應動用外匯存底，畢竟外匯存底具有穩定經濟的特定法定職責」，央行晚間透過新聞稿澄清，相關報導內容與事實不符。

央行說明，楊金龍答詢時僅表示，主要先進國家多有在推動主權基金，台灣有這個經濟實力可以設立主權基金，從未提及主權基金不應動用外匯存底。

根據央行過去說法，對於主權基金的資金來源，央行主張不能「無償」撥用外匯存底。

楊金龍 主權基金 基金

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