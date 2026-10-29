坦言今年新台幣匯率走勢特殊 央行總裁楊金龍：沒有32.5元防線

台灣今年出口強勁、貿易順差持續擴大，但新台幣匯率卻不升反貶，中央銀行總裁楊金龍昨（28）日坦言，今年情況確實特殊，主要原因是外資在台股獲利豐厚，當報酬率達一定程度就必須獲利了結，將資金匯出，成為新台幣今年走弱的主因。他重申，匯率由市場供需決定，央行並未設有32.5元的「楊金龍防線」。

楊金龍昨日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，近期新台幣走貶議題成為多名立委的關注焦點。

楊金龍談話重點

楊金龍指出，市場普遍認為台灣貿易順差持續擴大，新台幣理應升值，但今年比較特別，最主要原因是「外資今年在我們股市賺很多錢」。他指出，台股今年上漲超過2萬點，其中主要集中在電子、晶片、半導體等科技類股，這些類股恰好是外資持股較多的標的，也讓外資今年在台股的獲利非常好，當獲利率到達一定程度時必須獲利了結，就會匯出去。

立委郭國文提到，台灣今年經濟成長率預估可達11%以上，南韓僅3.7%，但韓元兌美元今年以來升值9.23%，新台幣兌美元反而貶值3.2%，為何會有如此的差異？

對此，楊金龍說明，韓元一向具有「大貶大升」的特性，由於南韓的大型企業較多，較能承受匯率波動，反觀台灣則因中小企業家數多，對於匯率波動較敏感，台灣匯率必須更加穩定，才有利於國內經濟成長及進出口貿易，因此央行對於匯率穩定也扮演一定的角色，否則新台幣升貶幅度可能更大。

楊金龍也點出，台韓外資結構不同，他直言，「外資比較喜歡我們台灣的股市」，原因在於，除了台灣經濟基本面良好外，台灣金融體系及匯率也相對穩定，因此外資對台股著墨較深。

楊金龍坦言，今年初以來台幣確實相對疲弱，但若從2020年以來觀察，新台幣的匯率波動則相對穩定；他重申，匯率由市場供需決定，沒有特定防線，若市場失序時，央行會適度進場，依循「柳樹理論」讓匯率適度擺動。