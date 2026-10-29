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經長：撥補案若未通過...走到窮路 台電只能反映價格

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

中東戰爭推升國際能源價格，行政院編列追加預算撥補中油台電。經濟部長龔明鑫昨（28）日表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣消費者物價指數（CPI）年增率「一定超過3%」。他坦言，若撥補案未通過，「若走到窮路，只能反映在價格上。」

另外，外界關注能源配比，龔明鑫表示，今年再生能源發電占比將有機會突破14%，預計2029年可達20%。

龔明鑫昨赴立法院經濟委員會專題報告並備詢。他於會前受訪時表示，今年來中油、台電兼顧民生物價穩定，自己吸收國際燃料成本，因而造成虧損及財務困難，政府提出撥補預算去平衡虧損，使其財務可以健全。

他指出，依主計總處估算，國際油價每上漲10%，若反映在國內價格，CPI年增率將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI年增率增0.27個百分點。

台灣目前CPI年增率約2%，若讓國際能源價格上漲完全反映在國內價格，龔明鑫表示，CPI年增率一定會超過3%，對基層民眾造成很大衝擊。

龔明鑫備詢時也坦言，價格上漲有僵固性，最好不要讓它上漲，因此政府透過撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並且增資中油2,338億元。國民黨立委鄭正鈐質詢，若台電711億元撥補案通過，12月是否還會調漲電費？龔明鑫回應，電價仍由審議會決定，若撥補通過，也會讓審議會委員了解；但他強調，審議會了解台電不只是供應電力，還需照顧民生與穩定物價。

民進黨立委邱志偉質詢，若中油、台電未獲預算撥補，後續營運該如何維持？龔明鑫表示，「對立法院有信心」，「經濟委員會召委也支持」；邱志偉追問是否有備案，龔明鑫則坦言，「若走到窮路，只能反映在價格上。」

龔明鑫表示，近期國際能源價格大幅上漲，各國因應方式大同小異，有些國家編列預算撥補國營事業，也有國家透過凍漲協助國營事業承擔成本。

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