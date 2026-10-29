調薪法制化 拚年底送立院

軍公教盼調薪法制化，多名立委也提出《軍公教人員待遇調整條例》草案。人事行政總處昨（28）日表示，人總也有提出版本，今年6月已在行政院通過政務會議，版本再經過微調，將基層公教人員納入諮詢會代表，盼最快今年底前將草案送到立院。

人事長蘇俊榮昨日赴立法院司法法制委員會業務報告並備詢，他表示，在總統、行政院長支持下，今年針對公務人員專業、主管加給調升2,000元，盼拉升基層公務員待遇。此次為基層公務員調薪幅度，最高達11%。

另因現在許多30、40歲優秀公務同仁不願意接主管，為鼓勵接任管理職，因而調增主管加給。

蘇俊榮說，這二項調薪都已獲行政院同意，並納入今年度追加預算，將追溯自7月1日開始生效。

為使軍公教調薪法制化，國民黨立委許宇甄表示，她已提出軍公教人員待遇調整條例草案，希望將經濟成長、物價變動、民間薪資跟政府財政狀況納入審議，並建立公教人員參與機制。她詢問，人事總處何時提出具體版本？

蘇俊榮回應，先前人總就已提出版本。今年6月行政院開過政務會議，會中通過草案，行政院還在排定何時送進院會討論，等行政院會通過後，才會送立法院審議。

蘇俊榮也說，人總目前提出的草案，有根據先前版本微調，將基層公教人員列入諮詢委員會代表，讓整體結構更完整。