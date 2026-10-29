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公務員出走…4年萬人離職 逾半數年資不到5年

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
近年公務員大出走，缺「公」問題愈來愈嚴峻。聯合報系資料照
近年公務員大出走，缺「公」問題愈來愈嚴峻。聯合報系資料照

近年公務員大出走，缺「公」問題愈來愈嚴峻。據統計，近四年（2022年至2025年）全國公職共10,872人離職，其中54％、過半數年資不到五年，人事行政總處坦言，少子女化、景氣好導致薪資競爭力不敵產業界，是兩大主因。

行政院人事行政總處昨（28）日赴立法院司法法制委員會業務報告，立委關注公務員離職率。觀察近年統計，全國公務人員離職人數自2019年1,640人，至2025年增加至3,170人，幾近倍增，離職率也從2019年0.47％、增加至2025年0.91％近年高點。

近年公務人員離職情形
近年公務人員離職情形

調查公務員離職原因，以個人因素之「另有他就」居首，其次為進修升學、照顧家屬。

進一步觀察近四年離職公務員中，初任公職年資未滿五年離職者，由2022年1,341人，至2025年增加至1,652人，占全國離職公務人員比率介於52.11%至59.61%，都超過五成，近四年總人數達5,965人，等於離職公務員超過一半，待不到五年就走人。

民進黨立委張雅琳質詢問及，公務人員離職率屢寫新高，人總是否掌握離職原因？

人事長蘇俊榮答詢指出，實際上有多重因素。首先是少子女化，其次是近兩、三年景氣實在太好，政府用力在加薪，今年專業加給增2,000元、明年調薪4%，讓高考剛進來的人月薪就有接近6萬元，就是為了拉近薪資與民間待遇之間的落差。

蘇俊榮坦言，一般來講，公家機關工作壓力，與民間單位還是不大一樣，不過保障性仍比較高。只是年輕人價值觀隨大環境轉變，Z世代與以前年代的公務員，想法上還是有落差。

蘇俊榮提到，若與高科技業相比，公務員薪資競爭力會弱一些，但不比傳產差，在政府近年努力下，公務員薪資競爭力已逐步提升。

張雅琳建議，可請離職公務同仁以「匿名」方式填寫離職原因，對此蘇俊榮認為，可嘗試從部分機關先來示範看看。

公務員 離職 競爭力 薪資

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