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投審會核准力成4億美元赴星設廠 布局面板級封裝新戰場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力成科技位於竹科的P11廠是面板級封裝主要生產重鎮。聯合報系資料照
力成科技位於竹科的P11廠是面板級封裝主要生產重鎮。聯合報系資料照

經濟部投資審議會今日通過力成科技（6239）赴新加坡投資案，核准力成以4億美元（約新台幣128億元）投資設立新加坡XCIP TECHNOLOGIES PTE. LTD.，從事面板級先進封裝、組裝及最終測試代工服務。這是力成攜手美國晶片大廠博通布局新加坡，迎合AI晶片朝向高效能、大尺寸封裝發展，衝刺AI先進封裝的重要布局。

力成過去以DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等記憶體封裝測試為主要業務，近年積極拓展先進封裝及異質整合技術，降低對傳統記憶體景氣循環的依賴。此次透過新加坡投資案，將面板級封裝（Panel-Level Packaging，PLP）列為重要布局方向，並結合博通在高階運算、網通及客製化ASIC晶片領域的市場優勢，搶攻AI基礎設施帶動的新一波封裝商機。

相較傳統以圓形晶圓為基礎的封裝製程，面板級封裝採用大尺寸矩形載板，可望提高單次製程處理的晶片數量，改善材料利用率，並透過規模化生產降低單位封裝成本。尤其AI加速器與高速網通晶片對封裝面積、訊號傳輸及散熱能力要求持續提高，面板級封裝被視為先進封裝的重要發展方向之一。

不過，面板級封裝仍面臨大面積翹曲控制、製程均勻性、精密對位及良率提升等技術挑戰，能否順利導入量產，將是未來競爭關鍵。

值得注意的是，博通近年積極擴大客製化AI加速器及高速交換器晶片業務，隨著大型雲端服務業者持續增加ASIC投資，對先進封裝產能及供應鏈多元化的需求同步提高。力成此次布局新加坡，不僅有助於深化與國際客戶合作，也可藉由海外製造據點強化供應鏈彈性。

法人認為，力成若能順利建立面板級先進封裝量產能力，未來有機會由記憶體封測廠進一步切入AI 特殊應用晶片（ASIC）與高階邏輯晶片封裝供應鏈，提升產品組合及長期競爭力。不過，新廠實際投產時程、產能規模與營收貢獻，仍有待公司進一步公布。

力成科技董事長蔡篤恭。聯合報系資料照
力成科技董事長蔡篤恭。聯合報系資料照

投審會 面板 力成

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