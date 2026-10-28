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Anthropic啟動IPO掀熱潮 Nasdaq-100添成長動能

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

人工智慧（AI）產業再迎重要里程碑。AI新創公司Anthropic於26日向美國證交會（SEC）遞交上市申請，預計於那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，法人預期將成近年最受矚目的科技IPO案件之一。富邦投信表示，繼SpaceX之後，Anthropic上市可望再度帶動市場對AI產業及美國科技股成長動能的關注，為科技產業注入新一波發展契機。

近期美國市場受通膨數據高於預期、利率維持高檔及地緣政治因素等風險影響較為波動。不過，富邦投信認為，短期修正主要反映市場情緒與資金面變化，若從基本面觀察，美國大型科技企業獲利動能依然穩健，AI產業長期成長趨勢並未改變。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，目前已公布第3季財報的Nasdaq-100成分企業，多數獲利表現優於市場預期，展現企業數位轉型與AI投資效益持續發酵。儘管市場關注AI基礎建設所帶來的高額資本支出，以及高利率環境下的融資成本壓力，但AI仍是推動科技企業營收與獲利成長的重要引擎。

王辰方進一步指出，AI發展已由技術突破逐步邁向商業化應用，帶動雲端運算、高效能運算（HPC）、半導體、資料中心及軟體服務需求持續成長。隨著全球企業加速投入AI相關建設，可望進一步挹注科技產業長期成長動能，支撐美國科技股基本面表現。

此外，Nasdaq-100指數正式實施Fast Entry Rule（快速納入機制），大型企業IPO後若符合條件，最快可於上市15個交易日內納入指數。隨著SpaceX率先受惠於新機制，未來Anthropic也有望持續為指數增添成長新動能。

展望後市，富邦投信認為，AI、雲端運算、數位消費、醫療創新及通訊服務等新經濟產業，仍將是未來數年美股企業獲利成長的重要來源。儘管市場短期仍可能受到通膨、利率及國際政經情勢干擾，但科技創新趨勢持續向前，美國大型科技企業長期成長潛力可期，投資人不妨透過Nasdaq-100指數相關ETF一次布局美國創新科技龍頭，掌握AI時代帶來的投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

NASDAQ Anthropic IPO 00662富邦NASDAQ-100基金

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