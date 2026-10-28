財政部前次長陳木在：不應該一直靠台電中油 吸收油電價格壓抑通膨

曾任財政部次長、台銀董事長等重要職務的金融界大老級人物陳木在今天舉辦第二本新書「明潭財金專論」的發表會，針對中油、台電為了維持物價穩定，不斷吸收油電價格導致虧損累累，陳木在明確表示反對，他認為，企業成立目的就是要獲利，而不應該為了解決物價的問題就讓企業虧損，通貨膨脹的問題還是應該要透過利率等其他方式來解決。

陳木在曾經擔任過財政部次長、台灣銀行董事長、開發金控（凱基金控前身）董事長、銀行公會理事長，目前擔任上海商銀獨立董事。他希望能夠發揮薪火相傳的效果，未來在培養人才上有更多的貢獻，過去在帶領同仁上，陳木在會中透露，他的辦公室辦公桌前面從來沒有放椅子，因為他討論事情的時候都要同事跟他平起平坐暢談，他也強調正直的個性很重要，不要投機取巧，他也回憶，在財政部時期跟李國鼎、林振國前部長等長官學到的就是這些風範。

很多重要的制度是陳木在當年任職財政部時期完成，例如關貿網路的民營化、上市就是由他規劃，另外當年銀行授信歸戶的徵信制度也是他建立。

由於陳木在在金融圈的輩份高，今日的新書發表會上，曾經帶過的子弟兵，包括金管會前主委黃天牧、彰化銀行前董事長張明道、勞金局局長蘇郁卿用影片向他致賀，新纖董事長同時也是新光三越董事長吳東昇也親自前來致詞，另外第一金控董事長邱月琴、台灣金控第一任董事長蔡哲雄今日都親到現場祝賀，一路從台灣銀行基層做起的邱月琴在致詞時也表示，陳木在擔任台銀董事長時期非常重視制度的檢討跟建立，尤其是包括海外分行的制度，當時她覺得制度的檢討非常的辛苦，但是事後回顧，卻深感這些制度的建立對台銀的幫助很大。