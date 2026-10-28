快訊

薄長袖準備！2波東北季風接力迎風面有雨 北台灣低溫探17度

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

若台電711億元撥補未獲立院通過 12月將漲電價？經長首度鬆口了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
立法院經濟委員會邀請經濟部部長龔明鑫（圖右）就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會邀請經濟部部長龔明鑫（圖右）就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。記者曾原信／攝影

中東戰爭推升國際能源價格，行政院編列追加預算撥補中油和台電。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI年增率「一定會超過3%」。他並坦言，若撥補案未通過，「若走到窮路，只能反映在價格上」。

龔明鑫28日赴立法院經濟委員就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，今年以來中油和台電兼顧民生物價穩定，將國際燃料成本自己吸收，因而造成它的虧損，以及財務困難，政府提出撥補預算去平衡虧損，讓它財務可以健全。

他指出，依主計總處估算，國際油價每上漲10%，若反映在國內價格，CPI（消費者物價指數）將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI增加0.27個百分點。台灣目前CPI年增率約2%，若讓國際能源價格上漲完全反映在國內價格，CPI年增率一定會超過3%，這對基層民眾造成很大衝擊。他強調，由政府撥補中油台電虧損，這是政策上選擇。

他在備詢時坦言，價格上漲有僵固性，最後不要讓它上漲，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並且增資中油2,338億元。國民黨立委鄭正鈐質詢，若台電711億元撥補案通過，12月是否還會調漲電費？龔明鑫回應，電價仍由審議會決定，若撥補通過，也會讓審議會委員了解；但他也強調，審議會了解台電不只是供應電力，還需照顧民生與穩定物價。

民進黨立委邱志偉質詢，若中油、台電未獲預算撥補，後續營運該如何維持。龔明鑫表示，「對立法院有信心」，「經濟委員會召委也支持」；邱志偉進一步追問是否有備案，龔明鑫則坦言，「若走到窮路，只能反映在價格上」。但經濟部並不希望如此。

龔明鑫表示，近期國際能源價格大幅上漲，並非台灣獨有的情況，全球各國都面臨類似挑戰，各國因應方式大同小異，有些國家編列預算撥補國營事業，也有國家透過凍漲能源價格等方式，協助國營事業承擔成本，台灣的作法與其他國家面臨的情況相似。

電價 台電 龔明鑫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

龔明鑫：能源價格若完全反映國際行情 CPI一定超過3%

中油台電撥補案牽動通膨 楊金龍：若沒補貼、油價又漲CPI恐攀升

從韓電與台電的比較 談有條件撥補台電的合理性

中油Q4每月虧百億 董座證實加拿大也邀投資

相關新聞

中油Q4每月虧百億 董座證實加拿大也邀投資

經濟部提出中油及台電的增資及撥補追加預算，傳出在野黨傾向中油增資案全刪，原因除了質疑預算可能被中油拿去投資阿拉斯加天然氣之外，也認為有涉嫌偷渡明年度預算之疑。中油董事長方振仁表示，增資2338億元是為了增強國內天然氣建設韌性，而非投資阿拉斯加。

中東戰爭…若油價、電價完全反映國際行情 經長：今年 CPI 一定超過3%

中東戰爭推升國際能源價格。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI「一定會超過3%」。他在備詢時坦言，價格上漲有僵固性，最後不要讓它上漲，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

台電離岸二期風電年底完工跳票 龔明鑫：明年就會做完

台電離岸二期風電今年底完工的承諾確定跳票。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢時表示，「明年就會做完」，在承包商富崴6月兩度向台電請求管後續風機安裝工程後，台電原本預定今年底可以完成風機安裝的台電離岸二期風電，不過，到10月底為止總計只完成4支風機安裝，還有27支尚未安裝完成，完工時程已延至明年。

經部通過美商增資台灣酷澎 鴻海5.3億、環球晶10億美元增資美國

經濟部投審會28日通過美商COUPANG, INC.以新台幣255億元，增資酷澎，經營電子商務業務。並核准鴻海（2317）以5.3億美元，增資美國子公司Q-EDGE CORPORATION，用於生產AI伺服器相關產品；以及環球晶（6488）10億美元增資美國，從事半導體矽晶圓製造及銷售、磊晶、矽晶圓生產及磊晶代工等貿易業務。

台幣承壓 外資近四月匯出543億美元

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行在提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出二三三億美元，但七月一日至十月廿一日，不到四個月時間淨匯出金額已達五四三億美元，和上半年相比呈現翻倍成長，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

若台電711億元撥補未獲立院通過 12月將漲電價？經長首度鬆口了

中東戰爭推升國際能源價格，行政院編列追加預算撥補中油和台電。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI年增率「一定會超過3%」。他並坦言，若撥補案未通過，「若走到窮路，只能反映在價格上」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。