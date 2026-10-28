若台電711億元撥補未獲立院通過 12月將漲電價？經長首度鬆口了

中東戰爭推升國際能源價格，行政院編列追加預算撥補中油和台電。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI年增率「一定會超過3%」。他並坦言，若撥補案未通過，「若走到窮路，只能反映在價格上」。

龔明鑫28日赴立法院經濟委員就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，今年以來中油和台電兼顧民生物價穩定，將國際燃料成本自己吸收，因而造成它的虧損，以及財務困難，政府提出撥補預算去平衡虧損，讓它財務可以健全。

他指出，依主計總處估算，國際油價每上漲10%，若反映在國內價格，CPI（消費者物價指數）將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI增加0.27個百分點。台灣目前CPI年增率約2%，若讓國際能源價格上漲完全反映在國內價格，CPI年增率一定會超過3%，這對基層民眾造成很大衝擊。他強調，由政府撥補中油台電虧損，這是政策上選擇。

他在備詢時坦言，價格上漲有僵固性，最後不要讓它上漲，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

行政院已編列撥補中油、台電追加預算1,809億元，並且增資中油2,338億元。國民黨立委鄭正鈐質詢，若台電711億元撥補案通過，12月是否還會調漲電費？龔明鑫回應，電價仍由審議會決定，若撥補通過，也會讓審議會委員了解；但他也強調，審議會了解台電不只是供應電力，還需照顧民生與穩定物價。

民進黨立委邱志偉質詢，若中油、台電未獲預算撥補，後續營運該如何維持。龔明鑫表示，「對立法院有信心」，「經濟委員會召委也支持」；邱志偉進一步追問是否有備案，龔明鑫則坦言，「若走到窮路，只能反映在價格上」。但經濟部並不希望如此。

龔明鑫表示，近期國際能源價格大幅上漲，並非台灣獨有的情況，全球各國都面臨類似挑戰，各國因應方式大同小異，有些國家編列預算撥補國營事業，也有國家透過凍漲能源價格等方式，協助國營事業承擔成本，台灣的作法與其他國家面臨的情況相似。