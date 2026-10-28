日本對台鎳系不鏽鋼課反傾銷稅5年 業者將尋管道申訴

日本政府27日公告，自31日起將對台灣及中國製「鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板」課徵為期5年的反傾銷稅。經濟部貿易署今天表示，台灣業者稅率依廠商而異，燁聯及部分配合調查但未被抽樣的廠商稅率為3.6%，華新麗華及其他廠商則為20.1%。

燁聯表示，反傾銷調查期間訂單量減少約2成，對稅率結果並不滿意；不鏽鋼及電纜廠華新麗華則認為，雖然日本市場銷售占比僅1%，也對稅率結果無法接受，將另尋管道申訴。

貿易署指出，日本於2025年7月22日對台灣及中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板展開反傾銷調查，並將於今年10月31日起正式課徵為期5年的反傾銷稅。

貿易署指出，燁聯及部分配合調查但未被抽樣的廠商（如唐榮）稅率為3.6%，華新麗華及其他廠商則為20.1%；中國廠商適用稅率則介於27.7%至42.1%。

貿易署根據日本海關統計分析，2024年台灣輸往日本的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板約1.2億美元，主要用途為家電及精密機器外殼，包括洗衣機、冷氣、電冰箱及火車等。

燁聯接受中央社記者訪問表示，公司適用的暫定反傾銷稅率為3.6%，較台灣其他業者及中國業者低，但對稅率結果並不滿意；而課稅對日本客戶採購及公司接單確實造成影響，後續將視市場情況斟酌訂價。

燁聯進一步指出，日本客戶採購態度嚴謹，反傾銷調查期間下單較為保守，調查期間訂單量已經減少約2成。

燁聯表示，之後將加強日本當地服務，依客戶需求提升產品品質，並搭配工廠新增加工設備，擴充產品種類，透過差異化爭取訂單，期盼對日銷量回復過往水準，進一步成長。

燁聯也觀察，除了台灣與中國之外，印尼、越南等地不鏽鋼產品也陸續進入日本市場，預期日本當地鋼廠未來可能持續針對進口產品採取貿易救濟措施。

貿易署指出，在本案調查期間，已即時掌握案件進展並通知鋼鐵公會轉知業者，同時提供應訴費用補助及諮詢服務，協助業者爭取較佳稅率，維護出口權益。