經部通過美商增資台灣酷澎 鴻海5.3億、環球晶10億美元增資美國

經濟部投審會28日通過美商COUPANG, INC.以新台幣255億元，增資酷澎，經營電子商務業務。並核准鴻海（2317）以5.3億美元，增資美國子公司Q-EDGE CORPORATION，用於生產AI伺服器相關產品；以及環球晶（6488）10億美元增資美國，從事半導體矽晶圓製造及銷售、磊晶、矽晶圓生產及磊晶代工等貿易業務。

經濟部投審會今日通過四件、共新台幣371億2,620萬元的僑外資投資案；以及八件、金額共約27億4,693萬美元對外投資案件。

在核准僑外資投資案，第一案是美商COUPANG, INC.透過其子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD以新台幣255億元，增資酷澎股份有限公司，經營電子商務業務。

第二案是丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以新台幣70億元，增資沃旭西北大彰化控股公司，供大彰化西北離岸風電建設相關營運支出。第三案是盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣26億2,620萬元，增資哥本哈根基礎設施渢妙公司，轉投資渢妙離岸風力發電，經營發電業等業務。

第四案是英屬開曼群島商臻鼎科技控股（ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED）以新台幣20億元，增資臻鼎科技，從事高階PCB之研發及客戶銷售服務業務。

在核准對外投資方面則共通過八件，其中鴻海占了二件，包括：鴻海以5億3,700萬美元，對外投資美國FOXCONN ASSEMBLY HOLDING CORPORATION，用以轉增資美國子公司Q-EDGE CORPORATION，用於生產AI伺服器相關產品。以及鴻海精密以3億7,000萬美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，轉增資越南FOXCONN EV ENERGY & COMPONENT （VIETNAM）CO., LTD.，作為新廠建置用。

第三案是保瑞藥業（6472）以1億美元增資英屬維京群島BORA GLOBAL LTD.，從事投資顧問業務，資金主要用於外幣定存及保本型投資商品，降低外匯避險成本。

第四案是中國鋼鐵（2002）以7,450萬美元，增資印度CSCI STEEL CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED，從事電磁鋼捲製造及銷售業務。

第五案是力成科技（6239）以4億美元投資設立新加坡XCIP TECHNOLOGIES PTE. LTD.，從事面板級先進封裝、組裝及最終測試代工服務業務。第六案是博智電子（8155）以8,000萬美元增資越南ALLIED CIRCUIT MEIKO VIETNAM CO., LTD.，從事印刷電路板製造業務。

第七案通過環球晶圓以10億美元增資荷蘭GLOBALWAFERS B.V.，再轉增資美國GLOBITECH INCORPORATED及美國GLOBALWAFERS AMERICA, LLC，從事半導體矽晶圓製造及銷售、磊晶、矽晶圓生產及磊晶代工等貿易業務。

第八案是光紅建聖（6442）先行於國內增資發行新股計1,411,765股，以股份交換方式，取得英屬開曼群島商INTELLIEPI INC. (CAYMAN)之增發新股計7,200,000股；認列金額約為美金1億8,543萬9,000元，從事半導體磊晶片材料之研發與生產，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵及銻化鎵等。