中油台電撥補案牽動通膨 楊金龍：若沒補貼、油價又漲CPI恐攀升

行政院擬追加預算撥補台電與中油來穩定物價，倘若撥補預算未能通過，是否會衝擊明年通膨走勢？中央銀行總裁楊金龍28日表示，國內通膨目前仍屬可控，但若中油、台電能源補貼未持續，且國際油價再度上漲，屆時通膨率可能會繼續往上走。

中央銀行總裁楊金龍28日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢，立委李彥秀質詢時詢問，央行將台灣消費者物價指數（CPI）年增率2%警戒線訂為中長期目標，究竟通膨的「底線」是多少？

楊金龍並未正面回覆通膨的底線，他指出，2022年國內CPI年增率達到2.95%時，央行在當年度就開始升息，也調升存款準備率，但他強調真正應該關心的是，明年的通膨預估會到多少，根據央行預估，明年CPI年增率將降至2%以下，但後續仍持續觀測通膨展望、國際主要央行調整貨幣政策動向、以及金融市場變化。

根據央行最新預測，今年台灣消費者物價指數（CPI）年增率預估2.03%，明年CPI年增率則預估回落至1.83%。

立委李坤城質詢則詢問，央行判斷升息時機的依據有哪些？楊金龍指出，央行會密切觀察今年3月到9月的物價軌跡，並持續觀察至12月的理監事會議，也會留意其他預測機構的預估值，假設明年CPI年增率預估會超過2%、而且超出很多時，屆時就要非常小心。

李坤城進一步詢問，在政府祭出穩定能源價格的措施之下，央行觀察目前通膨仍屬可控，針對行政院擬追加預算撥補台電與中油來穩定物價，若立法院最終未能通過追加預算，使中油、台電能源補貼無法持續，是否會影響國內通膨的情勢？

楊金龍認為，假設追加預算並未通過，但政府仍有其他機制進行補貼，國內通膨整體仍可在可控的範圍內；但若沒有撥補、且政府停止補貼，國際原油價格又持續上漲時，預期國內通膨將會往上攀升。

楊金龍說，央行預估明年國際原油價格下滑，使得明年的CPI年增率能降至1.83%，但若美伊衝突再度升溫，導致國際油價未能如預期下跌，屆時整體通膨情勢就會有所不同。

不過，楊金龍也強調，油價上漲屬於供給面因素，由國家補貼來抑制通膨是相對好的政策，若透過升息抑制供給面因素，效果不會很好。