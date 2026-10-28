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投審會放行！力成攜博通攻先進封裝 4億美元星國合資案獲准

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

經濟部投資審議會28日核准封測大廠力成（6239）與美國晶片巨頭博通（Broadcom）新加坡合資案，力成將斥資4億美元、約新台幣128億元），投資設立XCIP TECHNOLOGIES PTE. LTD.，搶攻面板級先進封裝商機，為雙方深化AI先進封裝合作再添重要進展。

力成先前宣布攜手博通布局新加坡，合資公司將從事面板級先進封裝、組裝及最終測試代工服務，力成預計持股30%，並依設廠進度及資金需求分階段投入。

業界認為，在AI及高效能運算（HPC）晶片需求快速攀升之下，面板級封裝憑藉成本與產能優勢，成為半導體大廠布局重點。此次投審會放行，將有助力成加速海外先進封裝布局，進一步深化與博通合作，搶食全球AI晶片封裝商機。

博通 投審會 力成

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