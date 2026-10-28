投審會放行！力成攜博通攻先進封裝 4億美元星國合資案獲准

經濟部提出中油及台電的增資及撥補追加預算，傳出在野黨傾向中油增資案全刪，原因除了質疑預算可能被中油拿去投資阿拉斯加天然氣之外，也認為有涉嫌偷渡明年度預算之疑。中油董事長方振仁表示，增資2338億元是為了增強國內天然氣建設韌性，而非投資阿拉斯加。

2026-10-28 14:04