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下周碳費審議會將討論調漲？ 彭啓明這樣說

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，部長彭啓明接受媒體聯訪。聯合報系資料照
環境部今天於北科大召開示範都市林智慧治理記者會，部長彭啓明接受媒體聯訪。聯合報系資料照

第二屆碳費費率審議會將於11月2日召開首次會議，外界關注碳費是否調漲環境部部長彭啓明透露，當初設計碳費制度時，就有逐步調整的規劃，但各界才剛熟悉制度，現在是不是漲價的時機，應讓委員會再評估討論。

第二屆碳費費率審議會委員名單已於9月初完成更新，預計11月2日召開首次會議。先前審議會就建議，碳費以2年為一期、分階段調升，依2025年起徵的時程，2027年將是下一個費率調整節點，外界高度關注是否調漲。

環境部今日於台北科技大學舉行示範都市林智慧治理記者會，彭啓明會後受訪時，針對碳費是否調整及導入ETS等議題做出說明。

彭啓明表示，當初訂定碳費制度，就是希望未來能逐步調整，不過目前才第一年收費，各界也剛熟悉制度，現在是不是這個時機調漲，應該讓委員會再評估、再討論。

他指出，不同產業對碳費的感受有落差，近年表現較好的高科技業者認為「太便宜、太低了」，但對傳統產業而言，仍形成壓力。隨著全球碳定價走高，相關費率及高碳洩漏風險安排也將逐步調整，應依既有制度規劃往前推進。

除了費率，碳費與ETS如何銜接也是討論重點。彭啓明表示，未來希望納入ETS，讓制度更符合市場機制，下周審議會預計初步討論碳費未來方向，以及兩套制度如何融合、並行，不過，涉及制度整合，可能沒有辦法那麼快。

彭啓明透露，環境部預計11月至12月推出ETS測試平台，讓有興趣的業者、尤其約20家排碳大戶參與測試。他說，下周會議可能先交換意見，期待委員對未來發展提出更多建議，供行政機關參考。

彭啓明 碳費 調漲 環境部

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