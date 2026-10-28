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油電凍漲換物價穩定 龔明鑫：若完全反映成本CPI恐逾3％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，若油價未凍漲而是反映國際能源漲幅，CPI年增率恐愈3％。聯合報系資料照
經濟部長龔明鑫表示，若油價未凍漲而是反映國際能源漲幅，CPI年增率恐愈3％。聯合報系資料照

電價凍漲到年底、油價也幾乎是周周凍漲，自美伊戰爭開打以來，台電中油都因為政策凍漲導致虧損嚴重，經濟部長龔明鑫28日表示，若油電價格如實反映成本，國際油價每上漲10％，CPI漲幅將增加0.24個百分點，若電價上調10％，則CPI上漲0.27％，若充分反映國際能源價格，「我們今天CPI的上漲一定會超過3％」。

龔明鑫28日應邀出席立法院經濟委員會，專題報告「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」，會前受訪時表示，台電中油財務健全，才能充分提供國人油電需要，為追加預算爭取支持。

龔明鑫表示，台電跟中油都是國營事業，最重要的目的是充分滿足國人的油電需求，同時也肩負照顧民生與穩定物價的任務，但最近能源價格高漲，中油台電為了照顧民生及穩定物價，油電售價並未反映成本而是自我吸收，因此造成虧損及財務困難，政院也因此決定以撥補方式來平衡虧損，使其財務比較健全後，持續充分供應油價需要。

按照主計總處的估計，國際油價上漲10％，中油若也反映成本調高售價，則CPI漲幅可能增加0.24個百分點；若電價漲10％，則影響CPI上漲0.27個百分點，龔明鑫說，若充分反映國際能源價格上漲的話，我們今天的CPI漲幅不會是2％，而是一定會超過3％，對於基層民眾是很大的衝擊與困擾。

經濟部統計國際能源價格波動情形，原油2020年受COVID-19疫情及產油國擴產影響，布蘭特原油曾跌至每桶11.33美元；2022年俄烏戰爭爆發，飆升至134.71 美元；今年因美伊衝突及荷莫茲海峽封鎖，10月2日更創下 135.93 美元新高；截至10月21日為118.57 美元，較戰前(2月27日) 72.01美元，上漲 64.7%。

天然氣方面，2020年亞洲JKM價格曾低至2.0美元/mmBtu；2022年俄烏戰爭導致歐洲管線中斷，最高衝上70美元；今年美伊衝突後，截至10月21日已漲至30.1美元，較戰前（2月27日10.73 美元）大幅上漲180%。

龔明鑫 物價 CPI 油價 電價 能源

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