中油Q4每月虧百億 董座證實加拿大也邀投資

經濟部提出中油及台電的增資及撥補追加預算，傳出在野黨傾向中油增資案全刪，原因除了質疑預算可能被中油拿去投資阿拉斯加天然氣之外，也認為有涉嫌偷渡明年度預算之疑。中油董事長方振仁表示，增資2338億元是為了增強國內天然氣建設韌性，而非投資阿拉斯加。

方振仁同時也證實加拿大也釋出投資天然氣的機會，既有案場因有中資持股，台灣可能無法參與投資；經濟部長龔明鑫則表示，若加拿大提出排除中資的新案並邀請中油合作，仍會納入能源來源多元化的考量。

立法院經委會28日邀請經濟部及台電、中油，針對「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」提出專題報告並備詢。

民進黨立委邱議瑩、鐘佳濱針對中油財務、累積虧損，以及面臨資不抵債危機等問題提出質詢。邱議瑩質詢指出，中油至9月底累積虧損910億元，若增資未過，中油可以撐至何時？

方振仁表示，10月至12月，預估每月虧損100億元，則至今年底累計虧損將達1257億元，中油資本額為1301億元，並解釋中油提出2338億元的增資案主要是為提升國內天然氣建設韌性，並非單純填補累虧，目前已有7項投資計畫已通過環評，但公司現有營運資金不足以支應後續資本支出。

方振仁強調，若立法院同意國庫撥補，增資款不會轉作阿拉斯加投資，阿拉斯加天然氣的投資案，會依相關程序及預算程序辦理。