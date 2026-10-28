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危老條例不該永久化？專家提落日退場、併入都更兩方案

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

危老條例是否應長期存在，引發討論。專家28日在立法院公聽會建議，危老重建不宜永久依賴特殊優惠，應保留落日條款、讓容積獎勵逐年遞減，或將危險建物重建的特別規定併入都更條例，讓制度回歸整體都市規劃。

立法院內政委員會今日就《都市更新條例》及《都市危險及老舊建築物加速重建條例》修正草案舉行公聽會。台北市立大學城市發展學系副教授李得全表示，兩項條例同時修法，應把握機會重新整理制度，正面處理容積獎勵的公益性、合理性及都市發展秩序等爭議。

李得全指出，危老條例是為了加速危險及老舊建築物重建，不宜以特別條例形式長久存在，仍應設有落日條款。他提出，即使再延長十年，也應同步設計容獎逐年遞減機制，而非讓獎勵無限期常態化，否則將衝擊都市計畫及永續發展的基本理念。

李得全並建議，危老及都更的容獎規定，應在法律中明確揭示公益性、合理性等基本原則。他認為，容積獎勵與租稅減免都是公共資源的運用，必須檢視政策目的是否達成，避免優惠反而成為投機炒作的工具，或加劇貧富差距。

相較於保留落日、逐步退場，麥怡安則提出制度整併方案。他指出，危老條例涵蓋危險及老舊建築物，應區分兩者的政策需求；針對危險建物重建，可將加速辦理、全體同意、審議及容獎等特別規定納入都更條例，至於一般老舊建物，則應回歸都更制度處理，不再保留獨立的危老重建路徑。

麥怡安也指出，都更應有整體計畫引導，建議強化全市性的都市更新整體計畫，釐清哪些地區應優先更新，並拉開更新地區與非更新地區的獎勵差異。若誘因缺乏區別，即使地方政府劃設更新地區、擬定更新計畫，也難以有效引導更新案件。

他主張，應賦予地方政府更大的容獎設計權限，依各地房價、成本及實際需求調整，而非讓不同條件的地區套用相同獎勵內容，使更新政策能回應地方差異。

針對整體修法，內政部次長董建宏表示，推動都更不只是個別所有權人的權益轉換與居住安全，更涉及都市生活品質、開放空間、天際線及極端氣候等課題，內政部將把與會意見納入後續修法參考。

董建宏強調，容積獎勵除了提供民間參與誘因、加速更新，也須回歸都市環境容受力、基地飽和度，以及公益性與必要性，避免過度擴張或天際線無限拉高。

都市更新 都更 立法院

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