再生能源發電占比20%目標 經長：朝2029年達標努力

外界關切再生能源推動目標調整，政府原訂2025年再生能源發電占比達20%，但去年占比僅13.3%。經濟部長龔明鑫今天表示，今年再生能源占比可望突破14%，目前預估朝2029年達到20%的目標努力。

立法院經濟委員會邀請經濟部長龔明鑫就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

民眾黨立委洪毓祥質詢時指出，2025年再生能源發電占比約13.3%，與原訂20%目標仍有落差。龔明鑫表示，今年再生能源發電占比可望超過14%，目前希望朝2029年達到20%的目標努力；部分離岸風場已陸續完工，太陽光電因原本有些地面型案場仍有疑慮，希望排除問題後持續推進。

能源署會後補充，考量現在大環境不太好，相關法規的推動也不是很順利，且再生能源發電占比涉及分子、分母變動，除發電量增加外，全國用電量成長也會影響占比，因此未來再生能源主要以「裝置容量」作為推動指標。

此外，國民黨立委楊瓊瓔關注台電離岸風電二期的工程進度。龔明鑫指出，目前共有4座風機完成安裝，預計將於明年完工，並強調風場儘速完成、投入發電才能創造價值。

台電離岸風電二期計畫陸域及海事工程，包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜已全數完工。工程原由富崴能源承包，之後風機商Vestas與富崴能源簽訂的風機安裝合約終止，富崴能源曾兩度請求台電協助，目前已由台電接管風機安裝事宜。