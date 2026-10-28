產業新兵計畫補助最高10萬元 每月8,000元學習獎勵金

面對AI技術快速演進與產業數位轉型浪潮，勞動部勞動力發展署積極推動「產業新尖兵計畫」，除補助青年最高10萬元訓練費用外，並預計自2027年起，訓練費用首度納入「付費訂閱AI工具」補助。盼協助青年在參訓期間，將AI應用深度融入課程學習與專案實作。

勞動力發展署「產業新尖兵計畫」結合資訊工業策進會、工業技術研究院、商業發展研究院等法人研究機構，以及國內工商團體與優質大專校院等多元辦訓資源，開辦國家重點產業發展需求的專業訓練課程。

課程範疇涵蓋電子電機、工業機械、數位資訊、綠能科技及國際行銷企劃五大領域，並連結產業趨勢開辦人工智慧、半導體、智慧製造、淨零轉型及數位行銷等課程精準培訓。

勞動力發展署強調，為讓青年不只停留在「理解AI概念」，更能實質達到「駕馭AI工具」的層次，自2027年起，參加該計畫指定課程者，訓練費將內含最高8,000元的AI工具訂閱補助。

不論是「AI數據分析」、「AI智慧應用開發」到「生成式AI應用工程師」等AI核心技術課程，亦或是其他專業領域的實務訓練，只要符合補助條件，皆可搭配AI工具進行實作。

勞動力發展署同步鼓勵辦訓單位結合授課內容，提供AI工具實操機會，引導學員將工具融入實務情境，深化問題解決與跨域協作的關鍵軟實力。

勞動力發展署說明，青年參加「產業新尖兵計畫」指定課程，訓前僅需先繳交自付額1萬元訓練費用，於結訓取得證書，並於訓後90日內成功就業者，該筆自付額即可申請「全額返還」。

此外，參訓期間每月還能領取8,000元的「學習獎勵金」，有效減輕進修期間的經濟壓力。同時，辦訓單位亦提供量身打造的履歷健診、面試模擬及就業媒合服務，全力協助青年「結訓即就業」。