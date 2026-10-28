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軍公教調薪法制化有譜！人總盼最快今年底前送立院審議

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

軍公教盼調薪法制化，多名在野黨立委也提出《軍公教人員待遇調整條例》草案。行政總處人事長蘇俊榮表示，對於該草案，人總也提出版本，今年6月8日已在行政院通過政務會議，等行政院會通過以後，才會送立法院來審議。他期待最快今年底前能送到立院。

立法院司法法制委員會28日邀請蘇俊榮進行業務報告。立委許宇甄質詢談及，2025年經濟成長率高達8.68%，不過軍公教人員沒有同步受惠，因為他們今年沒有調薪。

蘇俊榮答詢表示，經過人總內部盤點，並取得行政院長、總統的支持哦，今年推出專業、主管加給調薪2,000元，希望能夠拉升基層公務人員的待遇。以前調薪都是用等比例，薪資本來就比較低的人，即使調薪上來，相對還是存在落差。

蘇俊榮指出，此次幫基層公務員調薪幅度，最高有調到約11%，這是專業加給的部分。另外一項主管加給調增，是因為現在有很多30、40歲很優秀的公務同仁不願意當主管，因為主管要管人，會增加很多困擾，為了鼓勵他們接任管理，所以調薪。

蘇俊榮說，前述二項調薪，人總有簽到行政院，行政院也也同意了，納入2026年的追加預算之中，將追溯自7月1日開始生效。

為了將軍公教調薪法制化，許宇甄表示，她已提出《軍公教人員待遇調整條例》草案，希望將經濟成長、物價變動、民間薪資跟政府財政狀況納入審議，並建立公教人員能參與的機制。她詢問，人事總處何時提出具體版本？

蘇俊榮回應，事實上，之前人總就已經提出版本。今年6月8日，人總在行政院開過政務會議，會中也通過他們所提出的草案；現在行政院還在排定何時送進院會討論，等行政院會通過以後，才會送立法院來審議。

蘇俊榮也說，人總目前提出的草案，有根據之前的版本稍微再微調過，因為他們有把基層的公教人員列入諮詢委員會的代表，讓整個結構更完整。至於是否能在今年底之前，可以看到行政院送出來的法案，他坦言，「我也是這麼期待，可是，這不是我可以決定的」。

軍公教 許宇甄 立委

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