林佳龍：盼深化台美夥伴關係 促進印太和平穩定

外交部長林佳龍昨（27）日下午在外交部接待「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）會長艾略特大使（Susan Elliott）率領的訪問團，雙方就台美關係、中國情勢、兩岸關係及印太區域安全等議題深入交換意見。林佳龍表示，期盼未來持續透過交流對話深化台美夥伴關係，為雙方開創更多合作機會，攜手促進印太和平穩定與共同繁榮。

林佳龍指出，此次訪團成員包括薄瑞光（Raymond Burghardt）、何瑞恩（Ryan Hass）、董雲裳（Susan Thornton）等多位長期關注台美及兩岸關係的資深外交官與學者。

NCAFP長期透過政策研究與對話，促進美國與亞太地區的交流，也持續關注台海和平穩定。他也藉此次會談，深入了解美方專家對當前美中關係及中國政經情勢的觀察，認為相關資訊對於掌握區域局勢有很大幫助。

林佳龍也向訪團分享台灣推動「總合外交」的成果。他表示，台美關係持續深化，今年初雙方簽署「對等貿易協定」（ART）、「投資合作備忘錄」（MOU）及「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，已成為台美經濟合作的三項重要支柱。此外，雙方也決議在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才、雙方合作及第三國合作等七大領域達成具體共識。

針對區域安全方面，林佳龍向美方專家強調，台海和平穩定攸關區域安全與全球繁榮。面對中國持續擴張軍事能力，台灣已增加國防投資，以強化自我防衛能力。

他也指出，台灣應納入第一島鏈的安全架構，並將第一島鏈視為單一戰區。最後，林佳龍感謝艾略特大使及訪團成員分享寶貴的第一手觀察與專業意見，並期待未來持續透過交流對話，為台美關係開創更多合作機會。