高考公務員起薪近6萬元 人總：傳產平均薪資未高於這待遇

軍公教積極爭取加薪，行政總處人事長蘇俊榮表示，政府也很用力在加薪，今年專業加給加2,000元、明年調薪4%，讓高考剛進來的人月薪就有5萬9,000多元、接近6萬元，拉近薪資跟民間待遇之間的落差。傳產平均薪資，事實上並沒有高於公務人員調薪之後的待遇。

立法院司法法制委員會28日邀請蘇俊榮進行業務報告。

立委張雅琳質詢指出，根據預算中心報告，2022年到2025年，全國公職總共有10,872人離職，其中年資未滿五年者有5,965位，占了近半人數。她詢問，初任公職的離職率高，是否掌握離職原因？

蘇俊榮答詢表示，實際原因蠻多元。第一個原因是少子化。第二，最近這兩三年的景氣實在太好了，政府很用力在加薪，今年專業加給加2,000元、明年調薪4%，讓高考剛進來的人月薪就有5萬9,000多元、接近6萬元，就是為了拉近薪資跟民間待遇之間的落差。

蘇俊榮坦言，一般來講，公家機關的工作壓力，跟民間單位還是不大一樣，不過保障性還是比較高。只是年輕人的價值觀，隨著大環境時代轉變，Z世代的價值觀跟他們以前這個年代的公務員，想法上還是會有落差。

蘇俊榮提到，上個月人總有去查台灣上市櫃公司的傳統產業，傳產平均薪資，事實上並沒有高於公務人員調薪之後的待遇。經過政府今年跟明年的努力，顯然公務人員的薪水競爭力已經拉上來了。

他指出，薪資落差大，主要是跟高科技業、重大工程業相比，公務員薪資的競爭力會弱一點；可是相對於傳統產業的部分，公務員薪資事實上不比他們差。還是希望逐步增加公務同仁的一個薪資待遇，以及相關福利措施。

對於張雅琳建議，可以請離職的公務同仁以「匿名」方式填寫離職原因，蘇俊榮認為，可以嘗試從幾個機關先來示範看看。