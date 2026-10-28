人總：深夜危勞津貼納入海巡、監所管理員 最快年底前完成

立法院司法法制委員會28日邀請行政總處人事長蘇俊榮進行業務報告。他表示，深夜危勞津貼的放寬範圍，將納入海巡、監所管理員，盼最快今年底前完成。另機關進用工友，因退休金新舊制度轉換，「做越久領越少」，蘇俊榮說，他們都領「年功俸」，若改規定，結果他們領的錢會更少。

立委陳昭姿質詢問及，監所管理員、海巡、法警，是否納入深夜危勞津貼的放寬範圍？

蘇俊榮答詢表示，放寬納入的範圍包括海巡、矯正，人總有請他們補充一些資料，基本上朝正面的方向來做。另外法警的部分，法警不屬於輪班輪休人員，人總的同仁會再去盤點一下情況，因為有些法警也有遇到類似深夜危勞的情況。

至於放寬深夜危勞津貼的預定實施日期，蘇俊榮說，視他們（海巡、矯正）提報資料準備的完整度而定，如果完整度夠的話，人總會盡快將資料送到行政院簽核。現在也請他們重新估算詳細的人力算法，這些資料補齊了以後，就會盡快簽院，希望最快今年底以前可以完成。

另外，陳昭姿關切，機關進用工友，退休金制度「做越久領越少」，變相處罰資深人員。假設舊制基數值約15,930元，等於本俸加930元；新制基數約35,000元，這是根據勞基法獲得的平均工資。

陳昭姿舉例，假設年輕工友以新制拿滿30個高價值基數，總退休金額約105萬元。服務了30年的老工友，前15年採舊制，換算約領49萬元；後15年採新制，基於法規，這一年換兩個基數的黃金額度被舊年資吃光了，所以30年總共只領到101萬元。

蘇俊榮說明，最重要的觀念是，這些公家機關的工友，他們年資都頂封了，差不多有八、九成的人已經都滿了。他們都領「年功俸」，如果現在修改規定，結果他們領的錢會更少。

陳昭姿詢問，2026年之中，公家機關的工友有34%的人要退休，是否能幫他們跨過新舊制轉換導致「做越久領越少」？蘇俊榮回應，這34%的人，假設現在調整制度，他們反而領的錢會更少，他們當然不要。

如何幫助這些基層的工友，蘇俊榮說，這些濟弱扶貧的事情，都在他的內心裡面，所以2027年1月1日起，這些公友們的薪水最少都是3萬9,000元起跳。今年感謝立法院的支持，他把專業加給的表給提高，對於他們來講都有幫助。