中東戰爭…若油價、電價完全反映國際行情 經長：今年 CPI 一定超過3%

中東戰爭推升國際能源價格。經濟部長龔明鑫28日在立法院表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI「一定會超過3%」。他在備詢時坦言，價格上漲有僵固性，最後不要讓它上漲，因此政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，這是政策上選擇，盼獲支持。

立法院經委會今邀請龔明鑫就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

龔明鑫會前受訪表示，今年以來中油和台電兼顧民生物價穩定，將國際燃料成本自己吸收，因而造成它的虧損，以及財務困難，政府提出撥補預算去平衡虧損，讓它財務可以健全。

他指出，依主計總處估算，國際油價每上漲10%，若反映在國內價格，CPI（消費者物價指數）將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI增加0.27個百分點。台灣目前CPI年增率約2%，若讓國際能源價格上漲完全反映在國內價格，CPI一定會超過3%，這對基層民眾造成很大衝擊。他強調，由政府撥補中油台電虧損，這是政策上選擇。

龔明鑫表示，主要原因是近期國際能源價格大幅上漲，並非台灣獨有的情況，全球各國都面臨類似挑戰，處理方式各國因應方式大同小異，有些國家編列預算撥補國營事業，也有國家透過凍漲能源價格等方式，協助國營事業承擔成本，台灣的作法與其他國家面臨的情況相似。