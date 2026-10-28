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台電離岸二期風電年底完工跳票 龔明鑫：明年就會做完

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電離岸風電二期工程風機塔架組件，暫置台中港碼頭，今年已確定無法完工，經濟部長龔明鑫表示，明年會裝完。聯合報系資料照
台電離岸風電二期工程風機塔架組件，暫置台中港碼頭，今年已確定無法完工，經濟部長龔明鑫表示，明年會裝完。聯合報系資料照

台電離岸二期風電今年底完工的承諾確定跳票。經濟部長龔明鑫今日在立法院經濟委員會答詢時表示，「明年就會做完」，在承包商富崴6月兩度向台電請求管後續風機安裝工程後，台電原本預定今年底可以完成風機安裝的台電離岸二期風電，不過，到10月底為止總計只完成4支風機安裝，還有27支尚未安裝完成，完工時程已延至明年。

龔明鑫今日赴立院經委會，針對「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」提出專題報告。

國民黨立委楊瓊瓔質詢台電離岸二期風電工程進度延遲及開罰情形，富崴的母公司森崴，6月已下市，富崴9月也聲請破產，台電要怎麼罰？對誰開罰？

台電董事長曾文生表示，台電離岸二期工程的契約對象是富崴，所以違約金罰款的對象是富崴，並已發律師函、開始計算其違約罰金，富崴如果如媒體所報導要告台電，台電就是面對司法，強調針對合約的對造，一定會把司法程序走到底。

曾文生表示，富崴6月向台電表達要終止契約，台電不同意，風機安裝商Vestas因為富崴未支付工程款所以合約中斷，台電接手風機安裝工程而與Vestas議約。

曾文生強調，台電離岸二期風場完工後1年可發10億度電，價值約55億元，但若風機等設備都放置在岸上，1年的管理成本是10億元，因此，縱使辛苦，也自己接手安裝工程。

楊瓊瓔追究決策責任，追究人民的納稅錢會到哪裡去？龔明鑫說，「這個風場會做完，所以明年就會做完，它的價值就會產生」。龔明鑫還叫楊瓊瓔不要一直批評，不讓風場做。

不過，龔明鑫的回答引起楊瓊瓔不滿，質詢誰不讓它做、回答可以這麼隨便嗎？人民甚至拿出1度5.8元來支持風電，經濟部的管理難道不用檢討嗎？龔明鑫回應說，會盡快把它做完。

龔明鑫 風電 台電

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