軍公教調薪4%、專業加給2,000元 人總：越基層調幅越高

立法院司法法制委員會28日邀請行政總處進行業務報告。有關合理提升公務人力待遇，激勵人員工作士氣，人總書面報告表示，2027年將精進公務人力整體待遇制度，透過專業及主管加給2,000元、待遇通案調增4%，這二項調薪方案之累加效果，越基層人員調幅越高。

人總表示，基於行政院人事行政幕僚機關權責，將以公務人力整體待遇規劃角度，依法審酌各類人員職務特性、工作狀況、兼顧政府財政負擔、資源合理分配及機關業務實需等因素，審議各機關所報待遇案，以持續精進軍公教員工待遇支給合理性、激勵工作士氣，進而提升公務體系競爭優勢。

有關2027年度軍公教員工待遇提升方案，人總說明，為合理提升整體公務人力待遇，人總綜合評估經濟成長率、消費者物價指數、平均每人國民所得、民間企業薪資水準及政府財政狀況等因素，以及參酌教育部及本總處共同舉辦之公教團體座談會意見，擬具研析方案。

人總指出，經軍公教員工待遇審議委員會審慎討論後，鑑於近年經濟成長率、消費者物價指數累計成長及民間企業平均薪資與勞工最低工資持續成長等情形，向行政院提出建議。

經行政院基於經濟成長果實共享與整體提升公部門薪資競爭力，及衡酌合理財政負擔等，為「強化照顧基層人員」、「鼓勵擔任主管」及「提升公部門薪資競爭力」，核定「2027年度軍公教員工待遇提升方案」。

該方案包括「專業加給（含教師學術研究加給）及主管職務加給各定額調增新台幣2,000元」（以下簡稱定額調增）及「待遇通案調增4%」。其中為及時提升基層人員待遇，定額調增部分提前至2026年7月1日生效，並於2027年實施「待遇通案調增4%」。

人總表示，透過前二項調薪方案之累加效果，越基層人員調幅越高，除提升高普初等考試初任人員起薪及基層人員薪資、強化主管接班誘因外，亦適度增進公部門整體薪資競爭力。

人總也配合政府業務發展及應各機關實需，研訂及審議各類人員待遇項目。政府持續依據俸給法令，衡酌工作性質、職責程度、所需資格條件及工作危險程度等因素，整體衡平原則並兼顧政府財政負擔，適時配合各類人員實務需要通盤衡酌檢討待遇數額。

首先，待遇差異化，藉由調整專業加給與津貼解決人才留任困境。其次，高風險加成，因應各地方政府警察局與消防局需要，修正「警察人員警勤加給表」，調高刑事加成及勤務繁重加成等。

第三，留任獎勵，透過專案獎金與津貼提升甄補誘因，包含提高書記官等人員增支專業加給數額；核定「數位發展部資通安全署資通安全專業人才留任獎金」與「交通部所屬機關執行花東地區重大交通新建工程人員專案津貼支給表」等。