龔明鑫：能源價格若完全反映國際行情 CPI一定超過3%

國際能源價格上漲，台電、中油吸收部分成本，累積虧損引發關注。經濟部長龔明鑫今天表示，若能源價格完全反映國際行情，台灣CPI「一定會超過3%」，對基層民眾造成衝擊，政府透過預算撥補，協助台電、中油維持財務健全，盼獲得支持。

立法院經委會邀請經濟部部長龔明鑫就「國際能源價格波動下我國發電結構、能源進口依存、國內油氣與電力價格、國營能源事業營運及能源供應韌性之近十年變化、統計分析、政策執行成效與因應策略」進行報告，並備質詢。

龔明鑫於會前受訪時表示，台電、中油身為國營事業，除滿足國內油電需求，也肩負照顧民生、穩定物價的任務。近期國際能源價格大幅上漲，台電、中油為穩定物價，並未將所有成本反映在價格上，而是自行吸收部分成本，因此造成虧損，也面臨財務困難。

他表示，行政院透過預算撥補平穩台電、中油的虧損，有助於健全財務，確保國營事業持續供應國內所需油電，同時兼顧民生與物價穩定，希望各界支持預算撥補。

龔明鑫指出，依主計總處估算，國際油價每上漲10%，若反映在國內價格，CPI（消費者物價指數）將增加0.24個百分點；電價每上漲10%，CPI增加0.27個百分點。目前台灣CPI年增率約2%，若國際能源價格上漲完全反映在國內價格，CPI一定會超過3%，尤其會對基層民眾造成很大衝擊。

媒體詢問，在野黨認為台電虧損是錯誤能源政策所致，因此傾向不撥補。龔明鑫表示，主要原因是近期國際能源價格大幅上漲，並非台灣獨有的情況，全球各國都面臨類似挑戰。

龔明鑫說，各國因應方式大同小異，有些國家編列預算撥補國營事業，也有國家透過凍漲能源價格等方式，協助國營事業承擔成本，台灣的作法與其他國家面臨的情況相似。

根據經濟部今天的書面報告指出，美伊衝突期間國際油價大漲，各國透過年度預算、特別預算及降稅等措施穩定燃油價格，例如日本、印尼各編列逾新台幣5000億元，韓國編列逾1300億元補貼煉油商或批發商；俄烏戰爭後，各國也以財政預算補貼電價，包括德國2023年補貼約5200億元、法國2022年至2025年間補貼約7000億元，日本2023年至2026年間補貼約1兆1100億元。