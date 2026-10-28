超乎預期！AI通膨 重創民眾消費信心

ＡＩ通膨效應，重創民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布十月消費者信心指數（ＣＣＩ），其中「未來半年購買耐久性財貨」暴跌十點八一點至八十二點九七點，創下金融海嘯以來、逾十七年最低水準。中大台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，ＡＩ投資熱潮造成的ＡＩ通膨效應，衝擊民眾購買三Ｃ、筆電意願，進而拖累整體消費信心。

消費者信心指數調查有六項分項指標，十月調查結果為就業機會、物價水準、投資股票時機三項指標上升，家庭經濟狀況、國內經濟景氣、購買耐久性財貨三項指標下降。從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

十月的ＣＣＩ總指數為六十六點二七點，較九月減少二點五點，其中三項上升指標幅度都不大，但下降幅度最大的指標「未來半年購買耐久性財貨」單月暴跌十點八一點。此外，中大與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，十月調查九十點六四點，也較九月大跌八點二點。

耐久性財貨涵蓋房地產、汽機車、三Ｃ產品等，對於指數大跌，吳大任表示，三Ｃ產品過去幾乎每年都降價，但近年爆發ＡＩ採購熱潮，造成零組件尤其是記憶體大漲，蘋果、三星手機都喊漲，即使相關大廠爭相擴廠，但產能也要兩、三年以後才能開出，延遲民眾購買意願，筆電亦然，下跌幅度超乎預期的大。

房市信心部分也重創，吳大任說，九月央行理監事雖鬆綁部分管制措施，原本預期房市信心應可回升，但股市大漲影響資金供給，想買房卻貸不到錢，加上股市投資熱潮，很多年輕人想要從股市賺錢挹注買房資金，也讓購買房地產時機持續低迷。

民眾除了面臨ＡＩ通膨，中央銀行總裁楊金龍今天赴立法院財委會業務報告，央行在書面報告針對國內的通膨情勢指出，明年國內景氣持續熱絡，加上企業調薪及最低工資調漲，服務類價格仍有上漲壓力。儘管央行預測明年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率將降至百分之一點八三，但外食、房租等具有價格僵固性的項目，漲勢仍可能延續，意味民眾對物價上漲的感受，未必會隨官方預測的通膨數字下降而減輕。

報告提到，今年國內物價上漲壓力主要集中在服務類項目，尤其外食、房租、娛樂及運輸服務等，受到人事成本、租金及其他經營費用增加影響，價格持續上揚，也成為央行觀察未來通膨的重要指標。

央行預測今年全年ＣＰＩ年增率為百分之二點○三，明年降至百分之一點八三。央行評估，國際原油價格可望由今年每桶九十二點五美元降至明年的八十一點七美元，有助於減緩油料費及機票價格漲勢。

然而，央行認為，隨國內經濟活動持續擴張，企業調薪及最低工資調漲，將使服務類價格漲勢延續。由於餐飲、居住及部分服務業成本具有持續性，業者一旦調高售價，通常不會因短期成本下降便立即降價，也使相關物價呈現較強的僵固性。