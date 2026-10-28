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頂新「班師回朝」 重登101最大單一股東
國內地標台北一○一股權再傳異動，頂新集團二董魏應交以個人身分，買下日本伊藤忠集團所持百分之十七點二七的一○一股權。這是二○一八年後，頂新「班師回朝」再度成為一○一最大單一股東，以最近一次股權交易每股價格卅八點七二元估算，投資規模近百億元。由於一○一明年適逢董事改選，也引起市場關注。
二○○九年頂新集團「鮭魚返鄉」，買下台北一○一百分之卅七點一七股權，魏應交在二○一二年擔任執行長一職；二○一四年頂新與一○一大股東國泰金、中信金談妥股權交易，若成交將持有百分之五十一股權，超越公股拿下地標經營權。
但二○一四年國內爆發油品安全事件，牽涉其中的頂新社會觀感重創，財政部更要求頂新退出台北一○一，魏應交也在二○一四年底辭職，而後頂新也在壓力之下出售持股，最終由伊藤忠買下。
台北一○一股權近年來多次變化，伊藤忠去年出售股權給六家公股行庫，持股降低到百分之十七點二七；宏泰集團則在今年二月透過中央存保標售拍下中聯信託的百分之十五點一的持股，成為最大本土民股，當時也被認為是三重幫再度回歸一○一。
此次魏應交透過相關企業成美創投入股台北一○一，一○一昨證實此事，並感謝伊藤忠的貢獻。
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