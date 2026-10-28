台幣承壓 外資近四月匯出543億美元

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行在提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出二三三億美元，但七月一日至十月廿一日，不到四個月時間淨匯出金額已達五四三億美元，和上半年相比呈現翻倍成長，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

外資持續撤離台股，也讓新台幣近期承受沉重貶值壓力。新台幣廿日重貶至卅二點六一七元，創逾一年半新低。近日貶勢稍有收斂，昨收在卅二點四五二元、升值五點六分，但相較十二日仍貶值五點五七角、貶幅百分之一點七二。

台股昨天則開高走低，終場小漲五十四點，收四萬六○九六點；其中外資再賣超八十點三八億元、連二賣，累計兩個交易日賣超八九六點二億元。

央行總裁楊金龍今赴立院財委會業務報告，在書面報告中，央行將今年股匯市分成兩個階段。上半年美元指數上漲百分之二點九一，新台幣對美元貶值百分之一點二五，外資賣超台股二六一億美元、淨匯出二三三億美元；七月起至十月廿一日，美元指數僅上漲百分之○點五六，新台幣貶幅卻擴大至百分之二，外資賣超台股三八七億美元，加上股利匯出，淨匯出達五四三億美元。

兩階段合計，外資今年截至十月廿一日累計淨匯出七七六億美元。尤其下半年美元指數漲幅遠低於上半年，新台幣貶勢卻更明顯，顯示除國際美元走強外，台股資金撤離與換匯需求，也是影響匯率的重要因素。

央行指出，七月以來中東衝突再度升溫，全球ＡＩ與半導體類股遭遇賣壓，加上美國九月升息、通膨高於預期，市場認為聯準會年底仍可能升息，促使外資賣出台股並匯出資金。外資除調整持股，也有獲配股利匯出的需求，進一步增加匯市美元需求。

面對資金流出，央行已在上半年進場淨賣匯一七○億美元，維持匯市運作秩序。央行強調，新台幣匯率原則上由市場供需決定，遇短期資金大量進出、造成匯率過度波動時，才會適時調節。

隨外資流向成為牽動匯率的關鍵變數，後續台股與國際資金動向，將比單看美元指數更值得關注。