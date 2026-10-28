聽新聞
0:00 / 0:00

頂新魏家重振在台版圖 看到成果

經濟日報／ 記者 侯思蘋

頂新魏家重振在台版圖，低調耕耘逐步看到成果。味全龍剛奪下職棒總冠軍，頂新二董魏應交旗下成美創投接著出手承接台北101股權，從球場到台灣地標，接連的好彩頭，為魏家再造昔日榮光增添想像，下一步也引起各界矚目。

魏家多年前深耕大陸食品市場有成，「康師傅」品牌的成功兩岸共同見證，讓頂新集團成就食品帝國霸業。2009年，頂新大舉回台投資，曾投入約70億至80億元取得台北101約37.17%股權，但其後因歷經食安風暴，2018年全數出售。

睽違八年，頂新魏家再度買回101持股，業界認為，投資101不論在當時或此刻，都堪稱返台布局的重要象徵，101股權重新回到魏家投資版圖，也象徵魏家未來在台灣可能還有新布局的動作。

此次回歸，適逢棒球事業收成。味全龍26日擊敗中信兄弟，拿下隊史第六冠、復出後第二冠，四場主場票房及周邊商品收入估計突破2億元。老大魏應州賽後感謝球迷一路相伴，也期待創造更多值得驕傲的時刻。

此外，頂新集團食品本業同步調整。味全去年由徐文芳接任董事長，推動通路開拓、核心品牌經營及數位轉型，今年持續投入新品研發、深耕台灣。龍隊封王後，味全隨即串聯全聯、大全聯等通路推出優惠，將球場熱度延伸至消費市場。

連結近期動作觀察，魏家正透過食品、職棒與指標資產，重新累積在台事業能量。此次魏應交表態以財務投資人角色參與101、尊重泛公股經營團隊，也讓重返地標成為這波布局最醒目的一步。

頂新 味全龍 創投

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

頂新魏家重返台北101？估砸近百億買伊藤忠17.27%股權 頂新二董回應了

中職／味全龍封王推優惠 期待創造更多驕傲時刻

【重磅快評】魏應交鬧笑話 味全龍總冠軍蒙塵

中職／稱兄弟2勝是精心策畫惹議 魏應交道歉了：未妥善拿捏分寸

相關新聞

超乎預期！AI通膨 重創民眾消費信心

ＡＩ通膨效應，重創民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布十月消費者信心指數（ＣＣＩ），其中「未來半年購買耐久性財貨」暴跌十點八一點至八十二點九七點，創下金融海嘯以來、逾十七年最低水準。中大台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，ＡＩ投資熱潮造成的ＡＩ通膨效應，衝擊民眾購買三Ｃ、筆電意願，進而拖累整體消費信心。

普發現金朝野再攻防 卓揆：普發2萬元 勢必舉債

普發現金朝野再攻防，政院堅持普發1萬元、不另舉債，在野黨力推普發2萬元。行政院長卓榮泰昨（27）日表示，若要普發2萬須舉債，對他而言是「借錢恐懼」；他表示，若明年台灣經濟成長率能達全球第一，屆時可再來討論要發多少錢。

頂新魏家砸百億重返台北101 有望再度成為最大單一股東

頂新魏家砸百億，重返台北101。台北金融大樓（台北101）股東台灣伊藤忠投資昨（27）日申報，擬將所持17.27%股權全數轉讓予頂新集團二董魏應交旗下成美創投，若以最近一次股權交易每股價格38.72元回推，投資規模近百億元。

台幣承壓 外資近四月匯出543億美元

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行在提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出二三三億美元，但七月一日至十月廿一日，不到四個月時間淨匯出金額已達五四三億美元，和上半年相比呈現翻倍成長，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。中央銀行總裁楊金龍今（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，提交立法院的書面報告揭露，上半年外資淨匯出233億美元，然而7月至10月21日不到四個月，外資淨匯出高達543億美元，累計今年外資淨匯出776億美元。

頂新魏家重振在台版圖 看到成果

頂新魏家重振在台版圖，低調耕耘逐步看到成果。味全龍剛奪下職棒總冠軍，頂新二董魏應交旗下成美創投接著出手承接台北101股權，從球場到台灣地標，接連的好彩頭，為魏家再造昔日榮光增添想像，下一步也引起各界矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。