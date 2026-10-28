頂新魏家重振在台版圖 看到成果

頂新魏家重振在台版圖，低調耕耘逐步看到成果。味全龍剛奪下職棒總冠軍，頂新二董魏應交旗下成美創投接著出手承接台北101股權，從球場到台灣地標，接連的好彩頭，為魏家再造昔日榮光增添想像，下一步也引起各界矚目。

魏家多年前深耕大陸食品市場有成，「康師傅」品牌的成功兩岸共同見證，讓頂新集團成就食品帝國霸業。2009年，頂新大舉回台投資，曾投入約70億至80億元取得台北101約37.17%股權，但其後因歷經食安風暴，2018年全數出售。

睽違八年，頂新魏家再度買回101持股，業界認為，投資101不論在當時或此刻，都堪稱返台布局的重要象徵，101股權重新回到魏家投資版圖，也象徵魏家未來在台灣可能還有新布局的動作。

此次回歸，適逢棒球事業收成。味全龍26日擊敗中信兄弟，拿下隊史第六冠、復出後第二冠，四場主場票房及周邊商品收入估計突破2億元。老大魏應州賽後感謝球迷一路相伴，也期待創造更多值得驕傲的時刻。

此外，頂新集團食品本業同步調整。味全去年由徐文芳接任董事長，推動通路開拓、核心品牌經營及數位轉型，今年持續投入新品研發、深耕台灣。龍隊封王後，味全隨即串聯全聯、大全聯等通路推出優惠，將球場熱度延伸至消費市場。

連結近期動作觀察，魏家正透過食品、職棒與指標資產，重新累積在台事業能量。此次魏應交表態以財務投資人角色參與101、尊重泛公股經營團隊，也讓重返地標成為這波布局最醒目的一步。