頂新魏家砸百億重返台北101 有望再度成為最大單一股東

頂新魏家砸百億，重返台北101。台北金融大樓（台北101）股東台灣伊藤忠投資昨（27）日申報，擬將所持17.27%股權全數轉讓予頂新集團二董魏應交旗下成美創投，若以最近一次股權交易每股價格38.72元回推，投資規模近百億元。

頂新魏家退出八年後，可望再度成為台北101最大單一股東。對此，台北101、頂新昨先後證實此事。

頂新魏家重返台北101要點

台北101表示，歡迎新股東加入；魏應交則表明，以財務投資人角色支持泛公股經營團隊。

這筆交易將讓伊藤忠出清台北101持股，也使台北101今年繼宏泰集團斥資86億元入股後，再迎本土資金大舉進場。不過，泛公股持股仍過半，持續掌握經營主導權。

根據股權轉讓事前申報，台灣伊藤忠投資採「洽特定人」方式，將2億5,393萬486股全數轉讓予成美創投，預定轉讓後持股歸零。

此次申報未揭露成交價格，若以今年初宏泰集團承接的每股價格38.72元推算，總投資金額約98.3億元，對此，頂新集團表示，實際交易細節仍以雙方交易條件與公告為準。

魏應交辦公室表示，魏應交看好台北101長期發展，未來將秉持財務投資人角色，支持並充分尊重泛公股主導的經營團隊，期盼與全體股東攜手，見證台北101持續穩健成長。

台北101也表示，尊重伊藤忠調整持股決策，感謝其投資期間的參與及貢獻，歡迎成美創投加入股東行列，未來將持續推動公司成長，為股東與社會創造長期價值。

穩定獲利與配息，是台北101吸引長期資金的重要基本面。2024年稅後純益25.67億元，2025年進一步增至28.43億元，每股純益1.93元，營收66.36億元，營收、獲利同步創高；去年商場營業額另突破240億元，登上全台百貨單店店王。

公司今年配發現金股利1.74元，若以每股38.72元估算，現金殖利率約4.5%。

回顧股權變化，伊藤忠2018年接手頂新約37.17%股權。去年3月，六大泛公股金融機構以每股38.7元，承接伊藤忠及西松台灣釋出的股份，總金額94.52億元，台灣伊藤忠持股由32.14%降至17.27%。今年2月，宏泰旗下呈達投資、宏泰人壽，再以每股38.72元、總價約86億元，標得中聯信託約15.1%股權。

成美創投若完成受讓，將與宏泰成為兩大民股，後續董事席次安排受到關注。

頂新與台北101的淵源始於2009年，魏家以約70億至80億元陸續取得37.17%股權。2014年食安風波後決定出售，最終於2018年以6.65億美元（當時約新台幣202億元）轉讓予伊藤忠。如今魏應交再透過成美創投承接剩餘股份，台北101股權版圖將再度改寫。