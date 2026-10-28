普發現金朝野再攻防 卓揆：普發2萬元 勢必舉債

普發現金朝野再攻防，政院堅持普發1萬元、不另舉債，在野黨力推普發2萬元。行政院長卓榮泰昨（27）日表示，若要普發2萬須舉債，對他而言是「借錢恐懼」；他表示，若明年台灣經濟成長率能達全球第一，屆時可再來討論要發多少錢。

卓榮泰昨日赴立法院會報告「2027年度中央政府總預算案」。民進黨立委吳思瑤質詢時提到，普發現金1萬元，由行政權主導，讓AI紅利全民共享，但在野黨提案普發2萬元，預算倍增，甚至特別條例逕付二讀、跳過委員會，要在11月17日三讀，逼迫行政部門選前表態，這要戒慎恐懼。

卓榮泰答詢回應，戒慎恐懼當然重要，但他現在更是「借錢恐懼」。今年總預算3兆9,266億元的歲出歲入平衡、不舉債，不排擠其他政策目標，如果硬要全民普發2萬元，那勢必需要舉債。

「借錢難道不恐懼嗎？」卓榮泰質疑，立法院借錢來發現金，是立法委員該做的事情嗎？他希望能依政院不舉債的規劃，好好把事情做好。

卓榮泰表示，如果立法院跟行政院一起合作，台灣今年經濟成長率全球第二名，明年能夠達到全球第一名，到時候，可以再來討論要發多少錢。朝野一起來合作，讓國家更好，人民就會更好。

國民黨立委張智倫指出，今年前九月稅收較去年同期增加7,000億元，外界預估全年可望較去年成長超過1兆元，因此在野黨希望能普發2萬元。

財政部長莊翠雲解釋，這不是所謂「超收」，外界常稱的超徵稅收是指實徵數與預算數差異，且部分為地方稅收，並非全是中央稅收；另外財劃法修法後，營業稅已有大幅跑到地方，地方增加的收入比中央還多。

國民黨立委賴士葆質疑，國庫署資料顯示，2018年到2025年審計決算，另行編列特別預算，舉債額度高達2.13兆元，他質疑這樣就不是總預算零舉債。

卓榮泰說明，零舉債是以2027年當年度來看。累積的特別預算是以前年度，到2027年度底，累積債務未償餘額6兆7,579億元。他強調，如果那麼在意政府舉債，就不要再叫行政院普發2萬元。

賴士葆認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可每人發2萬元。卓榮泰回應，編列預算應依據事實、財務狀況，根據國家實質需求來執行。