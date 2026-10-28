聽新聞
0:00 / 0:00

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導
外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。聯合報系資料照
外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。聯合報系資料照

外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。中央銀行總裁楊金龍今（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，提交立法院的書面報告揭露，上半年外資淨匯出233億美元，然而7月至10月21日不到四個月，外資淨匯出高達543億美元，累計今年外資淨匯出776億美元。

根據昨日出爐的書面報告，央行以兩階段解析今年國內股匯市及外資投資行為。第一階段為今年上半年，受到中東衝突升溫及市場預期美國聯準會（Fed）貨幣政策立場由寬鬆轉為略微緊縮等影響，據央行統計，今年上半年美元指數上漲2.91%，外資賣超台股261億美元，淨匯出233億美元，新台幣對美元貶值1.25%。

央行表示，由於上半年國內匯市出現美元超額需求，已在上半年進場累計淨賣匯170.4億美元，以維持國內匯市穩定。

第二階段則是今年7月至10月21日，受到中東衝突再度升溫、全球人工智慧（AI）及半導體類股出現大規模賣壓、Fed主席華許在全球央行年會發表鷹派言論，及美國9月消費者物價指數（CPI）通膨數據高於預期，引發市場預期升息機率上升等因素，外資賣超台股387億美元，淨匯出更高達543億美元，新台幣對美元匯率貶值2%。

不過，央行指出，今年以來截至10月21日止，美元指數（DXY）上漲3.49%；新台幣對美元貶值3.23%，貶幅仍低於瑞士法郎的3.89%、歐元的4.35%以及泰銖6.29%等主要貨幣，顯示新台幣波動幅度仍相對穩定。

央行重申，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元波動度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

至於外匯存底，截至9月底為6,007.45億美元，較去年底減少18.08億美元，主要是反映央行進場調節匯市。

外資 央行 中央銀行 新台幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外資近四個月淨匯出543億美元 央行：遠超上半年

台幣轉升收32.452元 匯銀預估本周走勢偏弱

連假後股匯齊揚 新台幣貶轉升收32.452元

外幣保單前八月賣破3,700億元 占整體比重卻降至8年新低

相關新聞

超乎預期！AI通膨 重創民眾消費信心

ＡＩ通膨效應，重創民眾消費信心。中央大學台灣經濟發展研究中心昨天發布十月消費者信心指數（ＣＣＩ），其中「未來半年購買耐久性財貨」暴跌十點八一點至八十二點九七點，創下金融海嘯以來、逾十七年最低水準。中大台經中心執行長吳大任指出，除了房市信心低迷，ＡＩ投資熱潮造成的ＡＩ通膨效應，衝擊民眾購買三Ｃ、筆電意願，進而拖累整體消費信心。

普發現金朝野再攻防 卓揆：普發2萬元 勢必舉債

普發現金朝野再攻防，政院堅持普發1萬元、不另舉債，在野黨力推普發2萬元。行政院長卓榮泰昨（27）日表示，若要普發2萬須舉債，對他而言是「借錢恐懼」；他表示，若明年台灣經濟成長率能達全球第一，屆時可再來討論要發多少錢。

頂新魏家砸百億重返台北101 有望再度成為最大單一股東

頂新魏家砸百億，重返台北101。台北金融大樓（台北101）股東台灣伊藤忠投資昨（27）日申報，擬將所持17.27%股權全數轉讓予頂新集團二董魏應交旗下成美創投，若以最近一次股權交易每股價格38.72元回推，投資規模近百億元。

台幣承壓 外資近四月匯出543億美元

外資撤離台灣的速度明顯加快。中央銀行在提交立法院的業務報告揭露，今年上半年外資淨匯出二三三億美元，但七月一日至十月廿一日，不到四個月時間淨匯出金額已達五四三億美元，和上半年相比呈現翻倍成長，若以每月平均計算，匯出速度更增至上半年的近四倍，成為新台幣下半年貶值的重要壓力。

外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。中央銀行總裁楊金龍今（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，提交立法院的書面報告揭露，上半年外資淨匯出233億美元，然而7月至10月21日不到四個月，外資淨匯出高達543億美元，累計今年外資淨匯出776億美元。

頂新魏家重振在台版圖 看到成果

頂新魏家重振在台版圖，低調耕耘逐步看到成果。味全龍剛奪下職棒總冠軍，頂新二董魏應交旗下成美創投接著出手承接台北101股權，從球場到台灣地標，接連的好彩頭，為魏家再造昔日榮光增添想像，下一步也引起各界矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。