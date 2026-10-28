外資今年淨匯出776億美元 央行：貶幅低於主要貨幣 表現相對穩定

外資今年下半年加大匯出力道，成為新台幣貶值的主要壓力。中央銀行總裁楊金龍今（28）日將赴立法院財政委員會業務報告，提交立法院的書面報告揭露，上半年外資淨匯出233億美元，然而7月至10月21日不到四個月，外資淨匯出高達543億美元，累計今年外資淨匯出776億美元。

根據昨日出爐的書面報告，央行以兩階段解析今年國內股匯市及外資投資行為。第一階段為今年上半年，受到中東衝突升溫及市場預期美國聯準會（Fed）貨幣政策立場由寬鬆轉為略微緊縮等影響，據央行統計，今年上半年美元指數上漲2.91%，外資賣超台股261億美元，淨匯出233億美元，新台幣對美元貶值1.25%。

央行表示，由於上半年國內匯市出現美元超額需求，已在上半年進場累計淨賣匯170.4億美元，以維持國內匯市穩定。

第二階段則是今年7月至10月21日，受到中東衝突再度升溫、全球人工智慧（AI）及半導體類股出現大規模賣壓、Fed主席華許在全球央行年會發表鷹派言論，及美國9月消費者物價指數（CPI）通膨數據高於預期，引發市場預期升息機率上升等因素，外資賣超台股387億美元，淨匯出更高達543億美元，新台幣對美元匯率貶值2%。

不過，央行指出，今年以來截至10月21日止，美元指數（DXY）上漲3.49%；新台幣對美元貶值3.23%，貶幅仍低於瑞士法郎的3.89%、歐元的4.35%以及泰銖6.29%等主要貨幣，顯示新台幣波動幅度仍相對穩定。

央行重申，台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元波動度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣，有利廠商報價與營運，也有助國內金融穩定與經濟成長。

至於外匯存底，截至9月底為6,007.45億美元，較去年底減少18.08億美元，主要是反映央行進場調節匯市。