經濟部推動科研體系AI轉型 逾22家法人熱烈響應交流共學

經濟部加速推動台灣科研體系AI轉型，工研院27日舉辦「跨法人AI轉型加速器論壇」，匯聚金屬中心、紡織所、資策會、車輛中心等逾22家研發法人，由工研院、資策會與遠傳電信分享研發機構及企業推動AI轉型的實務經驗，透過交流共學，加速AI工具導入、應用經驗擴散及資源共享，協助研發法人提升研發與經營管理效能，迎戰全球AI科技浪潮。

經濟部次長何晉滄表示，經濟部持續推動「五大信賴產業」、「AI新十大建設」等重要政策，布局半導體、AI、次世代通訊、下世代運算、無人機及機器人等關鍵領域。同時，積極推動傳統產業切入高科技供應鏈，並透過診斷輔導、場域盤點等需求對接，結合AI實務課程，推動中小企業AI賦能與數位轉型；這些政策都有賴研發法人扮演政府與產業之間的橋樑，因此，經濟部積極推動跨法人合作，透過大法人帶動中小型法人，整合各法人專業優勢與研發資源，強化科研法人之間的跨域能量。

何晉滄指出，「跨法人AI轉型加速器」是深化跨法人合作的重要起點，可從三方面落實，將個別的轉型經驗轉化為法人體系的共同能力：一是「讓AI走進產業、創造價值」，結合法人長期累積的技術能力與產業場域經驗，協助企業提出可落地的AI解決方案；二是「以AI加速跨域整合」，發揮各法人專業優勢，促進AI與半導體、通訊、機器人、無人機、生醫及製造等領域融合，發展跨域系統解決方案；三是「建立可信任且可持續的AI轉型能力」，法人共同累積資料治理、人才培育、資安及可信任AI等方面的經驗，加快整體法人體系的轉型速度。法人的力量，就是台灣產業進步的力量。

經濟部支持法人協作，迄今已有重要合作成果，在人才共育方面，陸續推動系統工程實戰工作坊，及高階主管培訓計畫，串聯不同法人共同學習，提升科研法人主管與人才的組織管理能力、跨域協作能力及策略視野；在研發共創方面，法人共同思考未來布局，已累積近50場次中長程技術策略與藍圖交流會議，促進跨域合作；在資源共享方面，透過技術平台、產業資訊、場域、工具等資源共享與串接，形成法人共同解題的合作網絡。

此外，工研院於論壇中分享自身AI轉型的策略與實務經驗，以「可信治理、效率提升、價值創造」三大方向推動AI轉型，並以人才培力、文化擴散、制度治理及平台算力四大基盤為支撐，建立完整的AI轉型架構。未來更將把轉型經驗轉化為可複製的模式，協助其他研發法人與企業加速AI轉型，進一步外溢為支撐產業與政府的服務能量。

「跨法人AI轉型加速器」將持續整合資源、擴散能量，先透過分享標竿經驗，接著聚焦特定工具試行，再加速應用複製與擴散，從「知、用、作」三層面展開，「知」著重AI能力養成與交流平台建立，加速法人AI能力養成；「用」推動共享AI工具試行，促進實際導入；「作」則推動跨法人研發共創、技術合作及產業應用，共同提升科研創新價值。