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外食、房租明年恐續漲 央行示警服務類物價壓力難消

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行預測明年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，但外食、房租等具有價格僵固性的項目，漲勢仍可能延續。聯合報系資料照
央行預測明年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，但外食、房租等具有價格僵固性的項目，漲勢仍可能延續。聯合報系資料照

明年物價漲勢雖可望趨緩，但民眾最有感的外食、房租等生活支出，恐怕還是降不下來。中央銀行最新立法院業務報告指出，明年國內景氣持續熱絡，加上企業調薪及最低工資調漲，服務類價格仍有上漲壓力。儘管央行預測明年消費者物價指數（CPI）年增率將降至1.83%，但外食、房租等具有價格僵固性的項目，漲勢仍可能延續，意味民眾對物價上漲的感受，未必會隨官方通膨數字下降而減輕。

根據報告內容，今年國內物價上漲壓力主要集中在服務類項目，尤其外食、房租、娛樂及運輸服務等，受到人事成本、租金及其他經營費用增加影響，價格持續上揚，也成為央行觀察未來通膨的重要指標。

主計總處統計，今年前九月CPI平均上漲1.94%，其中外食費上漲2.99%，對整體CPI貢獻0.32個百分點，居主要漲價項目之首；房租上漲1.80%，貢獻0.27個百分點。兩項合計就推升CPI達0.59個百分點，反映吃飯與居住等經常性支出，仍是家庭負擔的重要來源。

報告中指出，央行預測今年全年CPI年增率為2.03%，明年降至1.83%，核心CPI也將由2.16%降至1.89%，央行評估，國際原油價格可望由今年每桶92.5美元降至明年的81.7美元，有助於減緩油料費及機票價格漲勢。

不過，服務價格未必能同步降溫。央行認為，隨國內經濟活動持續擴張，企業調薪及最低工資調漲，將使服務類價格漲勢延續。由於餐飲、居住及部分服務業成本具有持續性，業者一旦調高售價，通常不會因短期成本下降便立即降價，也使相關物價呈現較強的僵固性。

央行 房租 物價 CPI

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