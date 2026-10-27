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碳交易機制箭在弦上 專家提點企業因應碳費、ETS雙軌新挑戰

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
資誠普華綠色科技公司董事暨總經理李宗哲。記者賴昭穎／攝影
資誠普華綠色科技公司董事暨總經理李宗哲。記者賴昭穎／攝影

台灣碳定價制度正邁入新階段，已於今年完成首次碳費繳納，共涉及240家企業、461座工廠，實收約49.7億元。「氣候變遷因應法」第34條也已提供總量管制與排放交易制度（ETS）的法源基礎，環境部正推動制度建置與試行規畫，正式納管與履約安排仍待相關法規訂定。資誠普華綠色科技公司董事暨總經理李宗哲建議，面對台灣碳交易機制，企業應強化溫室氣體盤查、MRV及數據控制，作為成本與投資分析的基礎，再依未來納管情形建立配額、交易授權與風險管理流程，以更有系統地管理轉型成本，強化長期競爭力。

李宗哲表示，碳費由政府設定費率，企業可依適用費率與收費排放量估算負擔；ETS則透過排放總量或排放基準管理，由配額交易形成市場碳價，各國設計不盡相同。企業除履行現行碳費義務，也可及早準備配額與交易管理，將碳成本納入既有減碳投資決策。

針對ETS能否發揮成效，李宗哲說，不僅取決於交易平台，更有賴排放總量、配額核配、市場流動性、價格穩定措施、市場監理，以及監測、申報與查驗（MRV）制度的配合。總量過於寬鬆可能造成配額過剩、削弱碳價訊號；免費配額則須兼顧碳洩漏風險與減量誘因，不能僅以分配比重判斷成效。總量收緊過快且缺乏過渡安排，也可能增加企業轉型成本。若採配額拍賣，收入也可依制度規定投入能源與產業轉型。台灣須依產業與能源結構設計制度，兼顧減碳效果、產業競爭力與市場穩定。

他指出，環境部已提出碳費與ETS雙軌並行的政策方向，但具體銜接與履約安排仍待法規明定。未來如何分流、避免重複負擔，以及正式納管範圍、排放總量、配額分配、拍賣與履約方式，都須進一步確立。企業不宜預設參與試行即可免除現行碳費義務；評估未來成本時，也須同時考量碳價、配額與履約安排，而非僅比較每噸價格。

李宗哲說，企業可運用內部碳定價與邊際減量成本分析，檢視能源效率、製程改善、再生能源、綠電採購、儲能及其他低碳技術的投資效益，並依不同碳價與配額情境，比較自行減量與取得配額的成本，作為資本支出、能源採購及長期轉型策略的決策依據。

對於出口歐盟碳邊境調整機制（CBAM）涵蓋產品的企業，還須保存產品排放、查驗及碳費實際支付的佐證資料。他表示，碳費能否扣減CBAM負擔，須依歐盟規定認定與產品排放相對應、實際支付的碳價，並非有碳費制度即可自動或全額扣減。整合碳數據、能源策略與財務決策，有助企業更有系統地管理轉型成本，強化長期競爭力。

碳交易 碳費 氣候變遷 環境部

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