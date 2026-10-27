台菲科技會議登場 深化科研合作、擴大人才鏈結

第10屆台菲次長級聯合科技委員會日前於菲律賓登場，國科會表示，會中決議自明年啟動「醫療、農業、人才培訓（HAT）」第3期專案計畫，聚焦前瞻性農業與醫療技術應用，同時，雙方將持續辦理「台菲三明治獎學金計畫（SSP）」，厚植科研領域的人才鏈結與學術交流。

國科會今天發布新聞稿表示，第10屆台菲次長級聯合科技委員會昨天在菲律賓大雅市召開，由國科會副主委陳炳宇與菲律賓科技部次長共同主持，會中檢視雙邊科研合作計畫成果，並就未來前瞻合作方向進行深入交流。

陳炳宇致詞表示，台灣與菲律賓地理位置相近，同處亞太地區關鍵樞紐，面對全球氣候變遷、極端氣候及公共衛生等共通挑戰，雙方具備高度互補的科研合作潛力。

陳炳宇指出，國科會近年配合政府政策與全球科技發展趨勢，積極擴展與菲律賓在科技與學術領域的實質交流。透過高階對話平台，雙方不僅針對區域性重大科學議題共同尋求解方，更致力推動跨國技術應用與知識轉移，以科技為兩國人民福祉及區域永續發展貢獻心力。

國科會說明，台菲科研合作多年來已累積多項豐碩成果，目前台菲年會聚焦4大核心主軸，包括「火山、海洋、颱風暨地震（VOTE）」、「醫療、農業、人才培訓（HAT）」、「台菲雙邊研究計畫（JRP）」及「台菲三明治獎學金計畫（SSP）」。

國科會指出，這次會議，雙方共同檢視HAT第2期計畫的執行成效，並決議將自明年正式啟動HAT第3期專案計畫，聚焦前瞻性的農業與醫療技術應用。此外，會中決議通過今年徵求的JRP，並討論明年的徵件重點領域及工作時程，盼藉由頂尖學者的跨國共同研究，進一步強化雙方科研合作能量。

國科會表示，雙方也高度肯定SSP成效，決議將持續辦理，期待透過延攬菲律賓優秀青年研究人才來台參與進階研究計畫，厚植雙方科研領域的人才鏈結與學術交流。

在防災科學VOTE專案領域，國科會指出，雙方達成共識，將以「共享場域、共創解方：從地球作用過程到衝擊導向行動的台菲多重災害科學比較研究」作為核心主軸，自2028年起開展VOTE第4期計畫，奠基於前3期成果，下期徵案將強化落地應用及社會影響。

國科會表示，台菲科技會議自2007年舉辦至今，已成為雙方科技交流的核心平台，展現雙方長期對科技合作的高度重視與堅定承諾。這次會議不僅為雙邊科技交流注入新動能，更為台菲科技夥伴關係奠定永續發展的深厚基礎。