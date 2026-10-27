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福島啟動第25批含氚廢水排放 核安會：對台無影響

中央社／ 台北27日電

核安會表示，日本福島第一核電廠於昨天開始啟動第25批次含氚廢水排放作業，預計19天排放7800噸，預估氚總活度約1.4兆貝克。交通部中央氣象署每天依福島第一核電廠實際排放狀況進行含氚廢水擴散濃度預報，主要影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，對台灣周圍海域沒有影響。

核安會今天發布新聞稿指出，福島第一核電廠第24批次含氚廢水排放作業已於23日結束，共排放19天，排放體積約為7852立方公尺，氚活度約1.2兆貝克，並於昨天開始啟動第25批次含氚廢水排放作業。

核安會說明，依據日本東京電力公司（東電）公布含氚廢水的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值比值總和為0.14，符合小於1的判定值。另東電公司委託的第三方量測實驗室株式會社化研與日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果分別為0.13及0.12，與東電公司分析結果一致。

核安會表示，國際原子能總署（IAEA）於5日公布第24批次獨立取樣分析結果，氚濃度低於日本承諾的排放目標每公升1500貝克。此外，IAEA也與國際專家於5日至17日，赴福島第一核電廠取樣周圍海水、沉積物及生物等環境樣本，進行比對分析。

核安會指出，日本自2023年8月24日排放含氚廢水迄今，已執行24批次排放作業，排放總體積約18萬8444立方公尺，氚總活度約41.5兆貝克。

針對擴散動態，核安會說明，近期排放的含氚廢水受福島沿岸潮汐影響，主要影響區域仍以「日本本州東部海域」為主，台灣周圍海水氚濃度均低於儀器最小可測值。

另外，核安會透過跨部會合作執行海域輻射監測，今年截至18日，已完成3606件海域樣本分析；自106年起至今已累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共計2萬878件樣本的分析，各項分析結果均無輻射異常。

核安會 福島 核電廠 日本

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