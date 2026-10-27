立院示警電力連續5年備用容量率未達標 台電：今夏全數綠燈

立法院預算中心示警，台電供電備用容量率已連續5年沒有達標（15％），台電表示，今年夏天7月至10月備轉全數綠燈，且今年將有台中新燃氣1、2 號機及興達新燃氣2、3號機加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，可確保穩供目標。

台電以今年夏季為例，系統備轉容量率均維持在10%以上的充裕狀態，顯示每日備轉容量安全無虞，台電以穩定供電為最高目標，將持續推動電力建設強化長期電力備用容量率。

台電預估2026年至2035年電力需求年均成長2.5％，是過去十年（1.2％）的2倍之多，為因應未來用電需求，規劃2026年至2035年間新增燃氣機組約2600萬瓩（26GW）。面對2028年至2029年的關鍵銜接期，台電評估這兩年夜間備用容量皆仍超過300萬瓩，相當於2至3 部大型燃氣複循環機組規模，整體供電量能仍保有相當安全緩衝。

針對長期電力備用容量率，台電表示，將持續藉由強化供給面彈性、多元調度、深化需求面管理、建立緊急備用電力機制及既有機組運轉等策略，均可維持供電穩定。

針對未來電源關鍵銜接期，台電則是透過現有機組延役、民營電廠續約、強化抽蓄水力，並靈活調整大修排程與需量反應，全面提高夜間供電整備，未來隨著台中、興達、通霄、大林、協和及其他新增燃氣機組陸續投入系統運轉，2030年後夜間備用容量率將穩定維持在15%以上。

台電強調，能源轉型與電源開發需按部就班推進，2030年後的電源規劃不僅足以支撐我國持續成長的產業用電需求，也可進一步提升整體電力系統韌性。