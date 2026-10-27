快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

立院示警電力連續5年備用容量率未達標 台電：今夏全數綠燈

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電表示，今夏備轉容量率都是綠燈，即備轉容量率均在10％以上。圖為台中電廠新燃氣機組煙囪。聯合報系資料照
台電表示，今夏備轉容量率都是綠燈，即備轉容量率均在10％以上。圖為台中電廠新燃氣機組煙囪。聯合報系資料照

立法院預算中心示警，台電供電備用容量率已連續5年沒有達標（15％），台電表示，今年夏天7月至10月備轉全數綠燈，且今年將有台中新燃氣1、2 號機及興達新燃氣2、3號機加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，可確保穩供目標。

台電以今年夏季為例，系統備轉容量率均維持在10%以上的充裕狀態，顯示每日備轉容量安全無虞，台電以穩定供電為最高目標，將持續推動電力建設強化長期電力備用容量率。

台電預估2026年至2035年電力需求年均成長2.5％，是過去十年（1.2％）的2倍之多，為因應未來用電需求，規劃2026年至2035年間新增燃氣機組約2600萬瓩（26GW）。面對2028年至2029年的關鍵銜接期，台電評估這兩年夜間備用容量皆仍超過300萬瓩，相當於2至3 部大型燃氣複循環機組規模，整體供電量能仍保有相當安全緩衝。

針對長期電力備用容量率，台電表示，將持續藉由強化供給面彈性、多元調度、深化需求面管理、建立緊急備用電力機制及既有機組運轉等策略，均可維持供電穩定。

針對未來電源關鍵銜接期，台電則是透過現有機組延役、民營電廠續約、強化抽蓄水力，並靈活調整大修排程與需量反應，全面提高夜間供電整備，未來隨著台中、興達、通霄、大林、協和及其他新增燃氣機組陸續投入系統運轉，2030年後夜間備用容量率將穩定維持在15%以上。

台電強調，能源轉型與電源開發需按部就班推進，2030年後的電源規劃不僅足以支撐我國持續成長的產業用電需求，也可進一步提升整體電力系統韌性。

台電 電力 供電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Google搶簽3590MW核電供電協議！AI缺電危機升溫 009831電力算力ETF 10/29掛牌

華城北美AI訂單暢旺 法人：明後年迎新一波成長高峰

陸太陽能裝置容量16年增4萬倍 風電25年增近1900倍

從韓電與台電的比較 談有條件撥補台電的合理性

相關新聞

2026歲入超收破兆可普發二萬元？ 莊翠雲解答：沒有所謂超收

立委談及，外界預估，2026年整年度歲入有望超收破兆元，因此在野黨積極訴求普發現金二萬元。財政部長莊翠雲說明，事實上「沒有所謂的超收」，那只是跟預算數相較之後，實際收入的金額；先前財劃法修法後，營業稅95.5%已經跑到地方，因此地方增加的收入會比中央更多。

對普發二萬元有「借錢恐懼」 卓榮泰拋「這前提」可再討論發錢

政府規劃農曆春節前全民普發萬元現金，編列預算新台幣2,357億元零舉債，在野黨欲加碼為普發二萬元，估經費將翻倍。對此，行政院長卓榮泰認為有「借錢恐懼」，若硬要普發兩萬元，那必須舉債、借錢；如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可再來討論要發多少錢。

碳交易機制箭在弦上 專家提點企業因應碳費、ETS雙軌新挑戰

台灣碳定價制度正邁入新階段，已於今年完成首次碳費繳納，共涉及240家企業、461座工廠，實收約49.7億元。「氣候變遷因應法」第34條也已提供總量管制與排放交易制度（ETS）的法源基礎，環境部正推動制度建置與試行規畫，正式納管與履約安排仍待相關法規訂定。資誠普華綠色科技公司董事暨總經理李宗哲建議，面對台灣碳交易機制，企業應強化溫室氣體盤查、MRV及數據控制，作為成本與投資分析的基礎，再依未來納管情形建立配額、交易授權與風險管理流程，以更有系統地管理轉型成本，強化長期競爭力。

立院示警電力連續5年備用容量率未達標 台電：今夏全數綠燈

立法院預算中心示警，台電供電備用容量率已連續5年沒有達標（15％），台電表示，今年夏天7月至10月備轉全數綠燈，且今年將有台中新燃氣1、2 號機及興達新燃氣2、3號機加入供電行列，總裝置容量達520萬瓩，可確保穩供目標。

在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

有關在野黨擬加碼普發現金，立委認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可普發二萬元。行政院長卓榮泰質疑，照這樣講，政府把全部預算都砍掉，普發10萬元也可以啊。

軍公教調薪預算799億元 卓榮泰：近10年已累計加薪五次

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。有關軍公教加薪，他提到，調升現職軍公教人員待遇 4％及退休軍公教人員退休金5.89％（仍待主計總處發布的實際CPI年增率，再配合啟動調整）合計所需新台幣799億元，其中，中央編列392億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。