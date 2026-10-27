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2026歲入超收破兆可普發二萬元？ 莊翠雲解答：沒有所謂超收

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
普發現金示意圖。聯合報系資料照
普發現金示意圖。聯合報系資料照

立委談及，外界預估，2026年整年度歲入有望超收破兆元，因此在野黨積極訴求普發現金二萬元。財政部長莊翠雲說明，事實上「沒有所謂的超收」，那只是跟預算數相較之後，實際收入的金額；先前財劃法修法後，營業稅95.5%已經跑到地方，因此地方增加的收入會比中央更多。

立法院會27日邀請行政院卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。

立委張智倫質詢提及，2025年超收的歲入約3,000多億元。依照主計總處統計，2026年到8月份歲入超收6,000多億元，這還不包括9月份許多台灣的高科技產業有暫繳；外界預估，整年度歲入有望超收破兆元。

莊翠雲答詢表示，張智倫提到超收的部分，有一大部分是地方的稅餘。2025年度，其實中央實徵數比預算數少了251億元。目前統計只到今年1至9月的部分，至於整年度的實徵數、預算數，因為還沒有到年度最後的時候，所以還不知道。

莊翠雲解釋，張智倫所提到的幾千億元，是指一到九月份全國數，比去年同期成長7,000億元。但是，屬於中央歲入的部分只有2,500億元，另有4,500億元是屬於地方的歲入，這是因為財劃法修法的關係。

對於張智倫詢問，今年年底歲入超收是否將近一兆元，莊翠雲重申，整年度歲入的部分，因為9月份的暫繳稅款要到10月底以後才會全部入帳，所以要到11月中旬才會知道整體概況。

莊翠雲也說明，事實上「沒有所謂的超收」，那只是跟預算數相較之後，實際收入的金額；並且這筆經費之中，地方增加的收入，會比中央來的更多，因為財劃法修法以後，營業稅95.5%都到地方去了。

張智倫表示，去年超收4,000多億元，經濟成長約百分之一點多；今年統計到現在，歲入比去年同期多了7,000億元，到年底可能會增加一兆元。由此看來，今年是大幅度的經濟成長，所以在野黨要拜託行政院，應該普發現金二萬元。

卓榮泰詢問，張智倫的意思是，地方的稅收，不要給地方拿來發嗎？因為歲入之中，實際上很大一部分比例是地方的稅收。

行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（右）與財政部長莊翠雲（左）一起出席立法院列席報告「2027年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（中）、主計長陳淑姿（右）與財政部長莊翠雲（左）一起出席立法院列席報告「2027年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。記者蘇健忠／攝影

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