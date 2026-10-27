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財部首辦優質酒類獎勵 15款台灣認證酒品入列

中央社／ 台北27日電

財政部今年首度辦理「優質酒類認證制度行銷推廣獎勵」措施，鼓勵台灣優質酒類認證業者積極推廣認證酒品及拓展銷售市場，最終選出「蒸餾酒組」及「釀造酒組」共13家認證業者、15款酒品，以及3家帶領認證酒品在國際舞台上發光發熱的業者。

財政部國庫署副署長馬小惠今天於例行記者會公布，今年首度辦理「優質酒類認證制度行銷推廣獎勵」措施，藉由獎勵營銷績效成長及參與國際競賽成績卓越的認證業者，以扶植台灣酒品產業穩健發展，並提升認證酒品的品質與國際知名度。

馬小惠表示，此次獎勵項目共有「營銷績效成長卓越」與「國際競賽獲獎成績優異」兩大項，分別針對個別認證酒品出廠數的成長率及認證業者參與指定國際賽事的獲獎積分，擇優頒發新台幣3萬元至10萬元獎金。

馬小惠表示，為求公正客觀，財政部於專家學者嚴格審核所有認證業者參獎資料後，公布獲獎名單，其中榮獲「營銷績效成長卓越」獎項之「蒸餾酒組」及「釀造酒組」特優及優等殊榮者，共有13家認證業者、15款酒品。

其中，獲得特優者包括蒸餾酒組的海泉珍露（大安甘醇股份有限公司）、蘭陽料理米酒（中福酒廠股份有限公司）、噶瑪蘭經典獨奏威士忌原酒（OLOROSO雪莉桶）（金車股份有限公司）、金門高粱酒（金門酒廠實業股份有限公司）、狂野（南投縣信義鄉農會）、玉山五八金高粱（台灣菸酒股份有限公司），以及釀造酒組的台灣珍藏葡萄酒（快樂酒莊）、柔水（南投縣信義鄉農會）、初霧純米吟釀（台中市霧峰區農會）。

獲得優等獎的則有蒸餾酒組的天味特級純米酒（大鵰生技股份有限公司）、皇家高粱酒—白酒之王58（金門皇家酒廠股份有限公司）、陳香米酒20度（最遊釀酒坊）、福牌料理米酒（福祿壽國際酒品股份有限公司），以及釀造酒組的秋的味道（路葡萄酒莊）、台灣生啤酒（18天）（台灣菸酒股份有限公司）。

馬小惠說明，獲頒「國際競賽獲獎成績優異」獎項者，為帶領台灣認證酒品在國際舞台上發光發熱的金車股份有限公司、台灣菸酒股份有限公司，以及金門酒廠實業股份有限公司。

馬小惠表示，為深化經驗交流並擴大示範綜效，將於明年舉辦優質酒類認證成果發表會，邀請獲獎業者分享其成功經驗及得獎關鍵，以促進酒品業者間之觀摩學習，與行銷技巧的精益求精。

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國庫署 財政部

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