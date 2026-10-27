在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

有關在野黨擬加碼普發現金，立委認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可普發二萬元。行政院長卓榮泰質疑，照這樣講，政府把全部預算都砍掉，普發10萬元也可以啊。

立法院會27日邀請卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。

立委賴士葆質詢質疑「政府零舉債」，他指出，根據立法院預算中心，財政部國庫署資料，2018年到2025年審計決算，另行編列特別預算，舉債額度高達新台幣2.13兆元，不是零舉債。

卓榮泰答詢說明，零舉債的部分，是以2027年度、當年度來看。累積的特別預算是以前年度，到2027年度底，累積債務未償餘額6兆7,579億元。他強調，如果那麼在意政府舉債，就不要再叫行政院普發二萬元，「不要要求、硬逼行政院發二萬元」。

賴士葆反擊，那政府可以不要普發一萬元，「我沒有逼你啊！大家講道理啦，今天追加預算6,000多億元，拿一部分出來就可以發二萬元了，怎麼不可以？」他認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可以每個人發二萬元。

卓榮泰質疑，「照你這樣講，發10萬元都可以啊！全部預算都砍掉，普發10萬元也可以啊。」他表示，編列預算應該要依照事實、財務狀況，根據國家實質需求來執行。

賴士葆問及，無人載具特別預算，立法院通過2,400億元，對於行政院原本提案2,100億元而言，也是增加預算，為什麼卓榮泰就願意副署，「因為這是美國爸爸要的啊！卓榮泰院長，你雙標啊！」卓則回應，「我沒有雙標」。

卓榮泰提到，先前財政收支劃分法，立法院提出修法，但是第一次計算公式錯誤，行政院苦口婆心的提出建議採用覆議，希望能將三讀後的法案再做修改，「大院有改嗎？大院會聽嗎？良藥苦口啊！」

至於最新的案子，全國65歲以上長者免健保，預算總共花400多億元，可以照顧到400萬人，卓榮泰坦言，這個案子他也「不買單」。他強調，要他副署之前，立法院應該依照預算法91條，增加歲出的時候要徵詢行政院，找出財源。

賴士葆又問，投資美國阿拉斯加天然氣的1,400億元，錢怎麼來？卓榮泰解釋，那是為了持有長期穩定能源的來源，案子還在談判、協商當中，是沒有定案的事情。雙方仍在溝通中，我方有承諾要採購大量天然氣，但整個投資案還在做國際評估，而且那個增資跟今天講的案子一點關係都沒有。

對於川普數度重申「台灣100%偷美國的晶片」，卓榮泰回應，川普站在美國國內的需求，有其角度。台灣晶片的產量，不僅是最高科技在我方手上，最先進的技術在我方手上，最大產能也在我方手上，「台灣不可能停下來，等全世界跟我們講話、相通」。

賴士葆質疑「你在這裡講，喇叭比較小」，他認為「川普的喇叭比較大，全世界都聽得見：台灣就是小偷，偷了美國的晶片」。卓榮泰反問，「這樣面對面跟委員講話，委員都聽不見了，你還聽到川普的喇叭？」