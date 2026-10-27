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對普發二萬元有「借錢恐懼」 卓榮泰拋「這前提」可再討論發錢

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
政府將普發現金1萬元，行政院長卓榮泰表示，如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可討論要再發多少錢。聯合報系資料照
政府將普發現金1萬元，行政院長卓榮泰表示，如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可討論要再發多少錢。聯合報系資料照

政府規劃農曆春節前全民普發萬元現金，編列預算新台幣2,357億元零舉債，在野黨欲加碼為普發二萬元，估經費將翻倍。對此，行政院長卓榮泰認為有「借錢恐懼」，若硬要普發兩萬元，那必須舉債、借錢；如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可再來討論要發多少錢。

立法院會27日邀請卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。

立委吳思瑤質詢談及，普發現金一萬元變二萬元，在野黨加碼，好事就變成了壞事。2027年總預算，達到歲入歲出衡平、零舉債，債務盈餘比例史上新低。面對預算書要戒慎恐懼，這是史上最好的一本預算書。

吳思瑤表示，普發現金一萬元，由行政權主導，不排擠其他政務，預算2,357億元零舉債，AI紅利全民共享，不會債留子孫。只要做好立法院的工作，預定1月5日、本會期就能完成三讀，在過年時可以讓人民領到一萬元紅包，這是好事。

吳思瑤認為，但是，在野黨提案普發現金二萬元是壞事，需要兩倍的經費4,714億元，並再度以特別條例片面立法的方式違法違憲，沒有討論直接表決逕付二讀。「跳過委員會，坐特快車」，為的是11月17日完成三讀，逼迫行政部門在選前表態，「用人民的錢買人民的票」，要戒慎恐懼。

卓榮泰答詢回應，戒慎恐懼當然很重要，但他現在更恐懼的是「借錢恐懼」。因為今年總預算3兆9,266億元的歲出歲入是平衡的，是不舉債的，是不排擠其他的政策目標的。如果硬要普發二萬元，那必須舉債，必須借錢。

卓榮泰質疑，借錢難道不恐懼嗎？難道立法院借錢來發給人民一萬元，是立法院委員該做的事情嗎？他希望大家還是依照現在不舉債的規劃，好好的把事情做好。

卓榮泰表示，如果立法院跟行政院一起合作，台灣今年經濟成長率全球第二名，明年能夠達到全球第一名，經濟成長率會更高。到時候，可以再來討論要發多少錢。朝野一起來合作，讓國家更好，人民就會更好。

卓榮泰 借錢 恐懼

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