軍公教調薪預算799億元 卓榮泰：近10年已累計加薪五次

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。有關軍公教加薪，他提到，調升現職軍公教人員待遇 4％及退休軍公教人員退休金5.89％（仍待主計總處發布的實際CPI年增率，再配合啟動調整）合計所需新台幣799億元，其中，中央編列392億元。

有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，以及其他有關軍公教保障措施，卓榮泰說明，依立法院2026年4月15日黨團協商結果，行政院應在2026年中央政府總預算案付委後的半年內，提出有關軍人待遇條例及警察人員人事條例相關修正案，以及其他有關軍公教保障措施。

卓榮泰說，行政院近年持續提升公部門待遇，2025年至今核增多項待遇，包括國軍志願役勤務加給、戰鬥加給、警勤加給刑事加成、繁重加成、危險加給加成、教師鐘點費、導師及特教職務加給、行政工作獎金等。

卓榮泰提到，連同2026年7月起的專業加給及主管加給各調增2,000元，以及2027年度通案調整待遇4％，政府投入強化軍公教警消整體待遇與權益之經費累計已達995億元，且近10年已累計加薪五次。

他表示，在軍職人員部分，從2016年至今，二等步兵待遇支給增加18,705 元，調幅48.43％；少尉排長增加26,295元，調幅48.32％；少校連長增加27,025元，調幅38.45％。

他也說，在警察人員部分，從警佐三階警員到警正一階分局長，待遇支給增加11,360元到24,250元之間，調幅為23.5％到32.8％；此外，警察退休的權益已有所提升，年資35年所得替代率可達69％。

卓榮泰指出，行政院已於9月24日將完整內容行文立法院，達到半年內提出軍公教保障的措施。