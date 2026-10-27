快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

大南方新矽谷供水有保！經部荖濃溪伏流水工程竣工 供水可達90萬噸

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

確保全台各地區及產業發展的用水穩定，經濟部加速推動全台各河川的伏流水工程執行，其中，荖濃溪伏流水工程總經費23.54億元，工程內容包括設計取水量每日10萬噸的伏流水取水設施，以及長約945公尺的水管橋。新增水源可穩定南部地區供水，使2026年高屏溪水系伏流水供水能力達每日90萬噸，較106年增加55萬噸，強化地區供水穩定性與區域調度備援能力。

經濟部水利署指出，荖濃溪（里嶺）伏流水工程日前舉行竣工典禮，為全台珍珠串再串上一顆明珠。該工程竣工後，新增水源可穩定南部地區供水，包括民生及產業用水。

水利署表示，南部地區在2023年發生比2015年更嚴峻的乾旱考驗時，也因經濟部推動伏流水、地下水提早開發下，成功達成「穩定供水、不分區輪流供水」目標，發揮區域穩定供水效益。未來經濟部將持續精進各項水利建設，改善更多無自來水地區用水，同時完善高科技產業投資環境，為台灣永續發展奠定更穩固的基礎。

水利署強調，該工程採用防落連桿及鋼製可撓管強化水管橋耐震韌性，並採用可升降閘門及著脫式抽水泵提升集水井設備維護的安全性。施工期間，團隊面對高地下水位的困難環境下，採取水下作業克服挑戰；另在施作銜接南化高屏聯通管時，落實掌握台29線下方眾多且複雜管線，並跨單位協調管路辦理臨遷，且導入BIM建築資訊模型模擬施工規劃避開管障，降低工程風險等作為。

水利署表示，後續營運管理及維護工作，也透過即時監控掌握取水量、水位、濁度及設備狀態，依水文條件調整取水控制進水流速以避免設備阻塞，同時定期巡檢抽水機等設備，讓伏流水持續穩定運作。這項工程更在2025年度分別榮獲第25屆公共工程金質獎特優、勞動部第19屆優良工程金安獎優等及經濟部公共工程優質獎等肯定，展現水利署工程團隊在品質、安全與環境上的具體成效。

矽谷 工程 高屏溪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花75萬美元造雨！ 宏國居民仍忍受乾旱

桃園查核6淨水廠、9供水端水質均合格 環保局提醒飲水煮沸

美國西南各州水源不足 面臨500元水費天價帳單

台北醫院急重症大樓上梁 117年完工急性病床增至499床

相關新聞

對普發二萬元有「借錢恐懼」 卓榮泰拋「這前提」可再討論發錢

政府規劃農曆春節前全民普發萬元現金，編列預算新台幣2,357億元零舉債，在野黨欲加碼為普發二萬元，估經費將翻倍。對此，行政院長卓榮泰認為有「借錢恐懼」，若硬要普發兩萬元，那必須舉債、借錢；如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可再來討論要發多少錢。

卓榮泰：中央連續九年歲入歲出賸餘 編普發現金預算2,357億元

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。卓榮泰指出，中央政府總預算執行結果自2017年度起，連續九年歲入歲出有賸餘，未償債務餘額占GDP比率也穩定下降。普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元，讓AI紅利全民共享。

軍公教調薪預算799億元 卓榮泰：近10年已累計加薪五次

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。有關軍公教加薪，他提到，調升現職軍公教人員待遇 4％及退休軍公教人員退休金5.89％（仍待主計總處發布的實際CPI年增率，再配合啟動調整）合計所需新台幣799億元，其中，中央編列392億元。

在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

有關在野黨擬加碼普發現金，立委認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可普發二萬元。行政院長卓榮泰質疑，照這樣講，政府把全部預算都砍掉，普發10萬元也可以啊。

國票金薪酬改革行情曝光 公股董事為何卡在2大歧見？

國票金控成為公股金控之後，薪酬改革方案引發高度關注。儘管方向已經大致底定，例如金控以及旗下子公司董事長的薪水不可以超過部長的兩倍、變動薪資不可超過固定薪資，但是在細節方面，尤其是如何計算金控董事長的每月薪酬，公股董事包括獨立董事在內，意見卻非常分歧。

高盛上調台灣今年GDP成長預估至11.7%

高盛報告上調台灣今明兩年經濟成長展望，並估計中央銀行貨幣政策將由原本按兵不動，轉為從今年底開始升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。