大南方新矽谷供水有保！經部荖濃溪伏流水工程竣工 供水可達90萬噸

確保全台各地區及產業發展的用水穩定，經濟部加速推動全台各河川的伏流水工程執行，其中，荖濃溪伏流水工程總經費23.54億元，工程內容包括設計取水量每日10萬噸的伏流水取水設施，以及長約945公尺的水管橋。新增水源可穩定南部地區供水，使2026年高屏溪水系伏流水供水能力達每日90萬噸，較106年增加55萬噸，強化地區供水穩定性與區域調度備援能力。

經濟部水利署指出，荖濃溪（里嶺）伏流水工程日前舉行竣工典禮，為全台珍珠串再串上一顆明珠。該工程竣工後，新增水源可穩定南部地區供水，包括民生及產業用水。

水利署表示，南部地區在2023年發生比2015年更嚴峻的乾旱考驗時，也因經濟部推動伏流水、地下水提早開發下，成功達成「穩定供水、不分區輪流供水」目標，發揮區域穩定供水效益。未來經濟部將持續精進各項水利建設，改善更多無自來水地區用水，同時完善高科技產業投資環境，為台灣永續發展奠定更穩固的基礎。

水利署強調，該工程採用防落連桿及鋼製可撓管強化水管橋耐震韌性，並採用可升降閘門及著脫式抽水泵提升集水井設備維護的安全性。施工期間，團隊面對高地下水位的困難環境下，採取水下作業克服挑戰；另在施作銜接南化高屏聯通管時，落實掌握台29線下方眾多且複雜管線，並跨單位協調管路辦理臨遷，且導入BIM建築資訊模型模擬施工規劃避開管障，降低工程風險等作為。

水利署表示，後續營運管理及維護工作，也透過即時監控掌握取水量、水位、濁度及設備狀態，依水文條件調整取水控制進水流速以避免設備阻塞，同時定期巡檢抽水機等設備，讓伏流水持續穩定運作。這項工程更在2025年度分別榮獲第25屆公共工程金質獎特優、勞動部第19屆優良工程金安獎優等及經濟部公共工程優質獎等肯定，展現水利署工程團隊在品質、安全與環境上的具體成效。