卓榮泰：中央連續九年歲入歲出賸餘 編普發現金預算2,357億元

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。卓榮泰指出，中央政府總預算執行結果自2017年度起，連續九年歲入歲出有賸餘，未償債務餘額占GDP比率也穩定下降。普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元，讓AI紅利全民共享。

卓榮泰表示，在國人與百工百業共同努力下，我國憑藉AI、高效能運算及半導體等領域的產業優勢，經濟穩健向上成長，2025年經濟成長率為8.76％，2026年上半年達14.15％，創下39年來新高紀錄。

卓榮泰提到，中東衝突持續干擾全球經濟，國際能源價格劇烈波動，增添通膨壓力，加以美國關稅政策仍未明朗，約制總體需求成長動能，依標普全球(S&P Global)8月最新預測，今、明年全球經濟成長率分別為2.4％及2.9％。

他說，國外需求方面，AI技術及應用快速發展，推升算力及建置AI基礎設施之需求，我國AI供應鏈出口大幅擴增，傳產貨品出口亦回溫。內需方面，上市櫃公司獲利亮眼，可帶動股利發放及企業調薪，以及軍公教人員薪資調升，均有助支撐民間消費穩定成長。

他也說，在投資方面，全球對AI基礎設施硬體需求殷切，國內半導體供應鏈廠商擴產步調積極，廠房及設備投資力道強勁，另業者研發能量穩健擴增，同時政府積極推動AI新十大建設。整體而言，預期2027年台灣經濟將延續高成長態勢，經濟成長率為6.04％。

卓榮泰表示，2027年度總預算案依循編製原則，經縝密檢討後編定，歲入編列3兆9,266億元，較2026年度增加13.3％(法定預算數，以下同)；歲出編列3兆9,266億元，較2026年度增加31.5％，另債務還本1,790億元，全數以舉借債務支應，歲入歲出平衡且實質無舉債。

他提到，預估至2027年底累計債務未償餘額6兆7,579億元(含追加預算案)，約占前三年度名目國內生產毛額(GDP)平均數之23％，較2026年底減少2.9個百分點，符合公共債務法規定不超過40.6％之限制，並創下自精省以來的新低紀錄。

卓榮泰指出，老年農民福利津貼、國民年金及六大社福津貼編列1,710億元，較2026年度增加457億元，約增36.4％。

他也指，台灣人口對策新戰略—家庭支持篇編列3,730億元，較2026年度增加1,997億元，約增 15.2％，主要新增發放兒童及少年成長津貼每月5,000元，以及延長育兒留停津貼(6+3)、婚假、產假、陪產假等友善職場措施。

卓榮泰表示，為確保人民福祉與國家發展，維持均衡、永續的成長，編列中小微企業轉型升級協助措施250億元，較2026年度增加142億元，約增132.5％，落實八年增加1,000億元的轉型目標。