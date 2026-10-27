快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：中央連續九年歲入歲出賸餘 編普發現金預算2,357億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」，其中普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」，其中普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元。聯合報系資料照

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。卓榮泰指出，中央政府總預算執行結果自2017年度起，連續九年歲入歲出有賸餘，未償債務餘額占GDP比率也穩定下降。普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元，讓AI紅利全民共享。

卓榮泰表示，在國人與百工百業共同努力下，我國憑藉AI、高效能運算及半導體等領域的產業優勢，經濟穩健向上成長，2025年經濟成長率為8.76％，2026年上半年達14.15％，創下39年來新高紀錄。

卓榮泰提到，中東衝突持續干擾全球經濟，國際能源價格劇烈波動，增添通膨壓力，加以美國關稅政策仍未明朗，約制總體需求成長動能，依標普全球(S&P Global)8月最新預測，今、明年全球經濟成長率分別為2.4％及2.9％。

他說，國外需求方面，AI技術及應用快速發展，推升算力及建置AI基礎設施之需求，我國AI供應鏈出口大幅擴增，傳產貨品出口亦回溫。內需方面，上市櫃公司獲利亮眼，可帶動股利發放及企業調薪，以及軍公教人員薪資調升，均有助支撐民間消費穩定成長。

他也說，在投資方面，全球對AI基礎設施硬體需求殷切，國內半導體供應鏈廠商擴產步調積極，廠房及設備投資力道強勁，另業者研發能量穩健擴增，同時政府積極推動AI新十大建設。整體而言，預期2027年台灣經濟將延續高成長態勢，經濟成長率為6.04％。

卓榮泰表示，2027年度總預算案依循編製原則，經縝密檢討後編定，歲入編列3兆9,266億元，較2026年度增加13.3％(法定預算數，以下同)；歲出編列3兆9,266億元，較2026年度增加31.5％，另債務還本1,790億元，全數以舉借債務支應，歲入歲出平衡且實質無舉債。

他提到，預估至2027年底累計債務未償餘額6兆7,579億元(含追加預算案)，約占前三年度名目國內生產毛額(GDP)平均數之23％，較2026年底減少2.9個百分點，符合公共債務法規定不超過40.6％之限制，並創下自精省以來的新低紀錄。

卓榮泰指出，老年農民福利津貼、國民年金及六大社福津貼編列1,710億元，較2026年度增加457億元，約增36.4％。

他也指，台灣人口對策新戰略—家庭支持篇編列3,730億元，較2026年度增加1,997億元，約增 15.2％，主要新增發放兒童及少年成長津貼每月5,000元，以及延長育兒留停津貼(6+3)、婚假、產假、陪產假等友善職場措施。

卓榮泰表示，為確保人民福祉與國家發展，維持均衡、永續的成長，編列中小微企業轉型升級協助措施250億元，較2026年度增加142億元，約增132.5％，落實八年增加1,000億元的轉型目標。

普發現金 卓榮泰 預算

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台灣今年經濟成長率上看12% 國發會提醒後續三大變因

國銀新南向授信餘額衝2.5兆 前9月增額逾全年目標6倍

AI晶片旺、家庭卻無感 南韓Q3 GDP年增3.4% 民間消費近四年首度萎縮

台灣9月CPI衝2.73％！卓榮泰力拚全年低於2％ 楊金龍談升息壓力

相關新聞

對普發二萬元有「借錢恐懼」 卓榮泰拋「這前提」可再討論發錢

政府規劃農曆春節前全民普發萬元現金，編列預算新台幣2,357億元零舉債，在野黨欲加碼為普發二萬元，估經費將翻倍。對此，行政院長卓榮泰認為有「借錢恐懼」，若硬要普發兩萬元，那必須舉債、借錢；如果台灣明年經濟成長率能達到全球第一，到時候可再來討論要發多少錢。

卓榮泰：中央連續九年歲入歲出賸餘 編普發現金預算2,357億元

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。卓榮泰指出，中央政府總預算執行結果自2017年度起，連續九年歲入歲出有賸餘，未償債務餘額占GDP比率也穩定下降。普發現金預算編列新台幣2,357億元，發放現金每人1萬元，讓AI紅利全民共享。

軍公教調薪預算799億元 卓榮泰：近10年已累計加薪五次

立法院會27日邀請行政院長卓榮泰報告「2027年度中央政府總預算案」。有關軍公教加薪，他提到，調升現職軍公教人員待遇 4％及退休軍公教人員退休金5.89％（仍待主計總處發布的實際CPI年增率，再配合啟動調整）合計所需新台幣799億元，其中，中央編列392億元。

在野喊普發現金加碼 卓榮泰：全部預算砍掉「普發10萬元也可以」

有關在野黨擬加碼普發現金，立委認為，政府不要追加中油增資2,300億元，追加預算6,000多億元砍掉4,000多億元，就可普發二萬元。行政院長卓榮泰質疑，照這樣講，政府把全部預算都砍掉，普發10萬元也可以啊。

國票金薪酬改革行情曝光 公股董事為何卡在2大歧見？

國票金控成為公股金控之後，薪酬改革方案引發高度關注。儘管方向已經大致底定，例如金控以及旗下子公司董事長的薪水不可以超過部長的兩倍、變動薪資不可超過固定薪資，但是在細節方面，尤其是如何計算金控董事長的每月薪酬，公股董事包括獨立董事在內，意見卻非常分歧。

高盛上調台灣今年GDP成長預估至11.7%

高盛報告上調台灣今明兩年經濟成長展望，並估計中央銀行貨幣政策將由原本按兵不動，轉為從今年底開始升息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。