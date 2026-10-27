高盛上調台灣今年GDP成長預估至11.7%

高盛報告上調台灣今明兩年經濟成長展望，並估計中央銀行貨幣政策將由原本按兵不動，轉為從今年底開始升息。

高盛經濟學家24日發布報告，預測台灣2026年、2027年國內生產毛額（GDP）將分別成長11.7%、3.3%，高於先前預測的11.4%和2.9%。

高盛24日發布的報告也指出，台灣內需廣泛轉強，預計今年12月將啟動升息周期，今年底與明年底的政策利率預測，分別上調至2.125%、2.375%，高於先前估計的均為2%。高盛持續看升台幣，主因經濟成長、經常帳順差龐大、AI熱潮榮景、台幣遭嚴重低估等。

台灣主計總處8月公布最新經濟預測時，上修全年經濟成長率至11.05%；中經院10月也第三度上修今年經濟成長率預測至12.16%。各大機構上修經濟成長預測，幾乎成為共識。

主計總處本周將公布第3季經濟成長概估，市場看好有望超越官方原先預估的11.42%，甚至上看13%。